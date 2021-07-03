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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كريم صبرى يكشف طريقة إجراء عملية تحويل المسار لإنقاص الوزن

كريم صبري استشارى
كريم صبري استشارى جراحات السمنة

عرضت الفنانة منال سلامة، مقدمة برنامج " حلو الكلام " المذاع على قناة " صدى البلد"، تقريرا عن تفاصيل إجراء عملية تحويل المسار لإنقاص الوزن لأحد مرضى السمنة المفرطة، والتي أجراها  الدكتور كريم صبري استشارى جراحات السمنة والمناظير.

 

وشرح الدكتور كريم صبري، تفاصيل إجراء عملية تحويل المسار لأحد المرضى.

 

وقال الدكتور كريم صبري دكتور جراحات السمنة والسكر، :" نثبت طبقة الدهون على المعدة بخيوط ويتم تقويتها وتزيد كفاءة المعدة وتقلل النزيف والتواء المعدة".

 

وأضاف كريم صبري، :"  تحويل مسار المعدة من العمليات القوية في إنقاص الوزن وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة مثل السكر والتخلص من مشاكل السمنة والكوليسترول المرتفع ".

 

وأشار صبري إلى أن الجانب التجميلي هام في جراحات السمنة، مشيرا إلى أن عمليات السمنة بسيطة ولكن إصلاح العمليات الي تمت للمرضى من قبل ولم يصلوا إلى الوزن المناسب.

 

عملية تحويل المسار 

 

وقال «صبري» إن عمليات تحويل مسار المعدة هو الأفضل والأقوى في الأوزان الكبيرة فوق وزن الـ 150 كجم، مضيفا:"هناك طريقتين لعمليات تحويل مسار المعدة، الأولى تقلل امتصاص السكريات والدهون بالجسم بنسبة تصل الي 70%، والثانية تقلل كمية الطعام بصورة فعالة بصورة بسيطة مع الاتزان الهرموني للجهاز الهضمي".

 

وأشار إلى أن العملية تجرى بالمنظار عبر فتحات صغيرة لإنقاص الوزن، مع إقامة بسيطة في المستشفى لا تتعدى الـ 12 ساعة لعمل متابعة طبية للمريض بعد العملية، وبعدها المريض يعود الى نشاطنه الطبيعي ويمارس أعماله اليومية بشكل طبيعي جدا بعد العملية .

 

وقال الدكتور كريم صبري، إن عملية تكميم المعدة مناسبة جدًا في السن الصغيرة، خاصة أنها قوية في إنقاص الوزن، وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة مثل السكري، وانقطاع النفس أثناء النوم.

 

وتابع «صبري»،  أن تكميم المعدة عملية قائمة على تقليل كمية الأكل، ولا تؤثر على الامتصاص، ويتم عزل جزء كبير من المعدة الذي يحتوي على الهرمونات، ويتم التخلص من هرمون الجوع، مما يؤدي إلى الشعور بالشبع بشكل سريع.

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