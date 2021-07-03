أحد أبطال حرب أكتوبر يكشف أهم أسباب نكسة 1967.. فيديو

حل اللواء محمد الأمير، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، ضيفا على الإعلامي "أيمن منصور"، ببرنامج "كنوز الوطن"، على التليفزيون المصري.

وتحدث اللواء محمد الأمير نشأته وذكرياته ومسيرته في الجيش المصري، قائلا: "نشأت في قرية الديمقراط ويمكن من اسمها فعلا كانت تتميز بالديمقراطية، وكان التعليم فيها نسبته عالية بخلاف باقى قرى محافظة الأقصر"، لافتا: "عائلتى كانت خريجة أزهر سواء والدى أو أعمامي وكانوا يعملون فى التدريس، واتعلمت منهم حاجات كتير سواء في النواحي الدينية أو الاجتماعية".

الكلية الحربية

وأشار: "الجيل بتاعي كان جيل مختلف، كان المدرس في هذا التوقيت له تقديره واحترامه على عكس هذه الأيام، وكان لديه حب للطالب، ولم تكن هناك ما يمسى بالدروس الخصوصية، وكان المدرس بالنسبة لنا قدوة"، مردفا: "وإحنا فى الثانوية العامة في ذات الوقت كان يوزع علينا رغبات كاستطلاع رأي، فأنا اخترت الكلية الحربية، وبعد ما خلصت الثانوية العامة، وكان مجموعي يدخلنى كلية الهندسة، وبعدما ما دخلت كلية الهندسة ظهرت نتيجة الكلية الحربية بقبولى بها، فسحبت الملف ودخلت للكلية الحربية سنة 1963 لأن هذه كانت رغبتي".

وأوضح: "دائما أميل لأن أخدم بلدي في هذا المجال، وكان في هذا التوقيت ظهور إسرائيل وذكريات 1948 وكان لدينا غيره هي أن الطريق الوحيد لتحرير الأرض هي القوات المسلحة، لذلك كانت رغبتي دخول الكلية الحربية".

وتابع: "اتخرجت من الكلية الحربية سنة 1965، ثم ذهبت للتدريب في مشروع عامر لمدة عام ونصف، ثم التحقت بإحدى كتائب الصواريخ"، موضحا: "من أهم العوامل التي تسببت في نكسة 67 هي نقص المعلومات عن العدو الإسرائيلي".

ولفت: "أهم حاجة فى الكلية الحربية إنها تخلق الانضباط بصورة عالية جدا، غير أى مكان آخر، كما إنها تعلمك حب البلد، والغيرة عليها، فهى مدرسة شاملة".

