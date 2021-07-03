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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقرير: متحدثة البيت الأبيض الأعلى أجرا في إدارة بايدن

متحدثة البيت الأبيض
متحدثة البيت الأبيض الأعلى أجرا في إدارة بايدن

تعتبر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأعلى بالنسبة لرواتب الموظفين في تاريخ الولايات المتحدة، حيث تعد المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الموظفة الأعلى أجرا في البيت الأبيض، حيث يتقاضى 22 موظفا في إدارة بايدن حوالي 180 ألف دولار سنويا.

وأصدر البيت الأبيض تقرير موظفيه السنوي إلى الكونجرس، والذي يضم رواتب 567 موظفا في البيت الأبيض، كلفت رواتبهم دافعي الضرائب الأمريكيين 49.6 مليون دولار، وفقا لصحيفة "دايلي ميل".

وبحسب تحليل أجرته مجلة "فوربس"، فإن تكلفة الرواتب المتوقعة لموظفي البيت الأبيض في إدارة بايدن قد تتجاوز 200 مليون دولار خلال الـ4 سنوات القادمة، مقابل 164.3 مليون أنفقتها إدارة الرئيس االسابق دونالد ترامب على الرواتب، و188.5 مليون دفعتها إدارة باراك أوباما.

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وفقا للتقارير، فإن الموظفين الأعلى أجرا في البيت الأبيض هم: رئيس الأركان رون كلاين، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي، كبير مستشاري الرئيس نيرا تاندين، مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، كبير مستشاري الرئيس سيدريك ريتشموند، مستشارة السياسة الداخلية سوزان رايس.

وأشار البيت الأبيض إلى أن 60% من موظفيه من النساء وحوالي 44% ينحدرون من أصول عرقية متنوعة، فيما تبلغ الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء 1%.

خلال إدارة ترامب، كان الراتب السنوي لموظفي البيت الأبيض في حدود 179.7 ألف دولار، بينما كان 172 ألف دولار في السنة الأولى من إدارة أوباما.

وقال البيت الأبيض، إنه صمم هيكلا للرواتب يتضمن نطاقات رواتب للمعينين من قبل بايدن، مؤكدا أنها "أفضل ممارسة للمساعدة في تحقيق المساواة في الأجور".

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