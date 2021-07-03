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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مفاجأة حول إصابة ليلى طاهر بفيروس كورونا

ليلى طاهر
ليلى طاهر

كشفت الفنانة عزة لبيب زوجة نجل الفنانة ليلي طاهر، أن خبر اصابة النجمة الكبيرة قديم، حيث أصيبت الفنانة ليلي طاهر بفيروس كورونا منذ شهرين أو أكثر.

 

وأضافت عزة لبيب  إنه بالفعل قد تم نقل الفنانة ليلي طاهر إلي المستشفي وتم احتجازها بغرفة العزل لكن كانت أعراضها بسيطة للغاية ولم يقلق الأطباء من حالتها الصحية، لذلك تعافت بشكل سريع وعادت إلي حياتها الطبيعية.

 

وأوضحت عزة لبيب أن الفنانة ليلي طاهر حاليا تلتقي بأصدقائها بشكل دوري وتذهب إلي النادي بعد تماثلها للشفاء.

 

يذكر أن خبر إصابة الفنانة ليلي طاهر بفيروس كورونا قد انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بالرغم من انها قد تماثلت للشفاء منذ عدة أسابيع.

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أخبار الفن| حقيقة إصابة ليلى طاهر بكورونا.. هالة صدقي ترد على زوجها

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خبر قديم.. ليلى طاهر تكشف حقيقة إصابتها بـ فيروس كورونا

ليلى طاهر تكشف كواليس إصابتها بكورونا:

 

كشفت الفنانة ليلي طاهر كواليس إصابتها بفيروس كورونا وقالت في تصريحات لـ"صدى البلد" أنها  تعافت الآن تماما من الفيروس وتعيش حياتها الطبيعة.

وأوضحت أنها دخلت المستشفى لمدة ١٠ أيام فقط، وبعدها جاءت النتيجة سلبية، وشكرت الطاقم الطبي الذي اهتم بها وتمنت أن ينتهى هذا الوباء من كل العالم ونعود لطبيعتنا".


يأتي ذلك بعدما انتابت الوسط الفني حالة كبيرة من القلق بعد إعلان خبر إصابة الفنانة القديرة ليلى طاهر بـ فيروس كورونا ، ما جعل الكثيرون يتسائلون حول حالتها الصحية، كما الفنانة ليلى طاهرتصدرت مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل.


كان الإعلامي محمود سعد، كشف خلال تقديمه برنامج"باب الخلق" عبر فضائية النهار، عن إصابة الفنانه ليلي طاهر بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن حالتها مستقرة.

المشوار الفني لـ ليلى طاهر : 

من أشهر الأفلام التي شاركت بها ليلى طاهر: الناصر صلاح الدين ، ولا تدمرني معك، وعفوًا أيها القانون، والاحتياط واجب، وحكمت المحكمة، وعاصفة من الدموع، وليالي ياسمين، وتضحك الأقدار، والمدمن، والطاووس، وقطة على نار، وزمان يا حب، والبيوت أسرار، وزوجة بلا رجل، ومعسكر البنات، وأيام ضائعة، واعترافات امرأة، والمدير الفني، والمراهقان، وثمن الحب، وسنوات الحب، والأزواج الشياطين، ومطلوب زوجة فورًا، وامرأة في دوامة، وبطل للنهاية، ويا حبيبي، وللنساء فقط، وصراع الأبطال، وثمن الحب، وآخر فرصة، وحيرة وشباب، وسنوات الحب، ورجل في الظلام، ولا تطفئ الشمس، والحب كده، ووحيدة، وعاشت للحب، وأبو حديد، والأسطى المدير، ويوميات امرأة عصرية، وزوج في أجازة، والطقم المذهّب، والقمة الباردة، ومسيرة الحب والزواج، وبطل للنهاية، وأسعد الله مساءك، وأبواب الليل، وعاصفة من الدموع، وملابس الحداد الحمراء، والرجل الذي قال لا، والضيف الصغير، وشقة عليوة، وبطل النهاية، والقانون لا يعرف عائشة يا حبيبي، ورمضان مبروك أبو العلمين حمودة، والأيدي الناعمة 1963، والقادسية، ولا تطفئ الشمس، والزنكلوني، وعلى باب مصر، ومواطن بدرجة وزير، والمفسدون في الأرض، والمعجزة.

ليلى طاهر عزة لبيب الفنانة ليلى طاهر فيروس كورونا المستجد هالة صدقي

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