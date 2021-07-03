منتخب الدنمارك يباغت التشيك بهدف مبكر في يورو 2020.. فيديو

أحرز توماس ديلايني، الهدف الأول لمنتخب الدنمارك، في المباراة الي تجمعه بنظيره التشيكي، في دور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

وسجل ديلايني هدف الدنمارك الأول في الدقيقة الخامسة بضربة رأسية قوية، من متابعة للضربة الركنية التي نفذها زميله لارسون من الجهة اليمنى، ليتقدم لمنتخب بلاده بهدف نظيف.

وجاء تشكيل منتخب التشيك لمواجهة الدنمارك كالتالي:

حراسة المرمى: توماس فاسليك

خط الدفاع: بوريل - توماس كالاس - سيلوستكا - سوفال.

خط الوسط: توماس سوسيك - توماس هولز - أنتونين بارك - بيتر سيشفك - مسوبوست.

الهجوم: باتريك شيك.

بينما جاء تشكيل الدنمارك كالأتي:

حراسة المرمى: شمايكل

خط الدفاع: كريستنسن - سيمون كايير - فيسترجارد.

خط الوسط: ستريجر - توماس ديلاني - إيميل هويبرج. يواكيم ماهلي.

خط الهجوم: دامسجارد - كاسبر دولبرج - مارتن برايثوايت.

التشيك ضد الدنمارك:

ويسعى منتخب التشيك لمواصلة مغامرته في يورو 2020، بتحقيق الفوز على الدنمارك في مباراة اليوم، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

كان منتخب التشيك قد حقق مفاجأة من العيار الثقيل، بالفوز على هولندا 2 - 0، الأحد الماضي، في الدور ثمن النهائي.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب الدنمارك مباراة اليوم بمعنويات عالية، بحثا عن بطاقة التأهل على حساب التشيك، بعدما اكتسح منتخب ويلز برباعية نظيفة، في ثمن نهائي يورو 2020.

يذكر أن آخر مباراة جمعت المنتخبين، كانت عام 2013، في تصفيات كأس العالم، وانتهت بفوز الدنمارك على التشيك 3 -0.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الدور ذاته من بطولة يورو 2020، إنجلترا مع أوكرانيا، في تمام التاسعة مساء.

تنظيم خاص لـ يورو 2020:

وتقام بطولة يورو 2020 في 11 دولة أوروبية، احتفالا بمرور 60 عاما على تنظيم النسخة الأولى من يورو، إذ تلعب المباريات في أمستردام «هولندا»، باكو «أذربيجان»، بلباو «إسبانيا»، بوخارست «رومانيا»، بودابست «المجر»، كوبنهاجن «الدنمارك»، جلاسكو «اسكتلندا»، ميونخ «ألمانيا»، بطرسبورج «روسيا»، روما الإيطالية، التي استضافت المباراة الافتتاحية، ولندن، عاصمة إنجلترا، التي من المنتظر أن تستضيف مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية على ملعب ويمبلي.