إجازة عيد الأضحى 2021 في مصر وسبب تسميته

اجازة عيد الأضحى 2021 ، طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد سوف يولد هلال شهر ذو الحجة لعام 1442هجرية مباشرة يوم السبت الموافق 10/7/2021م وذلك بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 17 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي .

كم عدد ايام اجازة عيد الاضحى 2021

كالعادة تكون اجازة عيد الاضحى 2021 للموظفين خلال أيام عيد الأضحى الأربعة، وقد حُدِّدت أيّام عيد الأضحى شرعاً بأربعة أيّام؛ يُسمّى الأوّل منها بيوم النَّحر، أمّا الأيام الثلاثة التي تأتي بعده فتُسمّى بأيّام التشريق، وقد جاء ذِكر هذه الأيّام في الحديث الشريف؛ إذ قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (يومُ الفِطْرِ، ويومُ النحرِ، وأيامُ التشريقِ، عيدُنا أهلَ الإسلامِ)، وقال الإمام الشوكانيّ إنّ هذا الحديث فيه دلالةٌ على أنّ أيّام التشريق الثلاثة هي من أيّام العيد.

متى عيد الأضحى 2021

وعلى هذه التوقعات الفلكية، تكون غرة شهر ذو الحجة 1442هـ -2021 فلكياً، يوم الأحد 11/7/2021م، كما تكون وقفة عرفات لعام 1442هـ فلكيا يوم الإثنين 19/7/2021م.

ويكون موعد عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ فلكياً يوم الثلاثاء 20/7/2021م.

اجازة عيد الاضحى 2021 في مصر



ذكرت الحسابات الفلكية أن موعد عيد الاضحى 2021 سيوافق يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2021، وهو موعد عيد الأضحى 2021، وبالتالي تكون وقفة عرفات 2021 يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 2021.

تسمية عيد الأضحى

ترجع تسمية عيد الأضحى بهذا الاسم، نسبة إلى الأُضحية؛ إذ إنّ الناس تبدأ بذَبْح الأضاحي في هذا اليوم، حيث يُقدم المسلمون الأضحيات من الأنعام، ويُوزعون لُحومها على الفقراء والمحتاجين، ويسمى أيضًا بيومِ النحر ؛ لأنّ الهَدي والأضاحي تُنحَر فيه، وفيه إحياءٌ لسنة إبراهيم - عليه السلام -، بعد أنْ ذَبح الكبش الذي افتدى الله سبحانه وتعالى به سيدنا إسماعيل، فقال تعالى: « إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ» الآيات من 106: 110 من سورة الصافات، لِيصبح ذبح الأضحيات فيما بعد من أساسيات عيد الأضحى المبارك، التي يَقوم بها المسلمون في شتى بقاعِ الأرض لِينالواالأجر العظيم.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك

وجاءت مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك كالآتي:

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في القاهرة الكبرى 05:28 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الجيزة 05:28 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى2021 في الإسكندرية 5:31 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى2021 في بورسعيد 5:21 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في السويس 5:23 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في الإسماعيلية 5:22صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في دمياط 5:23 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في المنصورة 5:25صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في المنيا 5:33 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في أسيوط 5:33 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في أسوان 5:32 صباحًا

ضوابط صلاة عيد الأضحى 2021

وأعلن مجلس الوزراء ضوابط صلاة عيد الأضحى كما يلي :

1. عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.

2. صلاة العيد في المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط.

3. ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد.

4. اصطحاب المصلى الشخصي.

5. مراعاة علامات التباعد الاجتماعي.

6. عدم فتح دورات المياه.

7. فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق.

8 . لا تزيد مدة التكبير على 7 دقائق و مدة الخطبة على 10 دقائق كالجمعة.

9 . لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.

10 . عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.

