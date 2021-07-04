عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سبعة أعوام من الإنجازات.. المشروعات القومية العملاقة تزين بورسعيد

صدى البلد

شهد قطاع الطرق والنقل بمحافظة بورسعيد تنمية كبيرة تنفيذآ لخطوات التنمية المستدامة على أرض بورسعيد وانطلاقآ من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجعل بورسعيد قاطرة التنمية لمحافظات مصر وتحقيق النهضة الشاملة فى كافة المجالات لتصبح بورسعيد مدينة نموذجية تحقق مبادىء وأسس الحياة الكريمة للمواطن .

وفى إطار الطفرة الشاملة التى شهدتها بورسعيد على كافة الأصعدة ، نجحت جهود الأجهزة التنفيذية ببورسعيد تحت قيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فى تنفيذ أكبر خطة تطوير وتنمية للطرق والكبارى والميادين بنطاق المحافظة ساهمت فى خلق محاور مروية جديدة ، وربط أنحاء المدينة، ورفع كفاءة الطرق فى المناطق الآكثر احتياجآ ، وتطوير الشوارع المحيطة بالمشروعات القومية والخدمية بما يحقق السيولة المرورية والانسيابية فى حركة المواطنين والسيارات ويحقق الشكل الجمالى والحضارى اللائق بالمحافظة .

وفيما يلى استعراض لأهم مشروعات بورسعيد فى مجال تطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين وخلق محاور مرورية جديدة.

-  الانتهاء من كوبري عزمي وفتحه أمام الشاحنات، وتكلفة المشروع 60 مليون جنية

- إنشاء كوبري أعلى قناة الاتصال بمنطقة إسكان الحى الإماراتي .

-  إنشاء طريق يربط بين معدية التفريعة ومعدية الرسوة بطول 5كم وبتكلفة 69مليون جنية .ورصف ورفع كفاءة طرق مختلفة بمدينة بورفؤاد بتكلفة 4مليون جنيه.

- تنفيذ شبكة الطرق الخارجية لمساكن المرحلة الأولى إسكان إجتماعى وإنشاء الطريق الموازى لترعة السلام ،وتنفيذ مشروع إنشاء كوبرى فوق قناة الإتصال جنوب بورسعيد ، بإجمالى تكلفة 160.474مليون جنيه.

-تنفيذ محور 30 يونيو بطول 95 كيلو متر.

- إنشاء كوبرى الجميل البديل وتطوير ونقل منفذ الجميل ورفع كفاءة الطريق الدائرى حول بورسعيد بإجمالى تكلفة 201.5 مليون جنيه.

- تطوير وإعادة تخطيط المحاور الرئيسية ببورسعيد (شارع محمد على ومصطفى كامل وصلاح سالم وشارع عاطف السادات و٢٣ يوليو بحى الشرق)

-رفع كفاءة وتطوير شارع نهضة بورسعيد (البترول سابقا) والذى يعد أكبر محور تعمير، وإنشاء شارع الرحاب، وذلك بعد خطة المحافظة لإنشاء ميناء بورسعيد البري ليجمع كافة خطوط النقل البرى بين المحافظات .

وذلك بالتزامن مع أعمال التطوير والتعمير الشامل بالمنطقة واضافة شارع جديد موازي لشارع نهضة بورسعيد وهو شارع الرحاب ، ويعتبر واجهة حضارية أمام زوارها.

- تطوير شارع الشاحنات للمرة الأولى من نوعها ليبدأ من شارع عزمي حتي شارع ٢٣ ديسمبر والربط علي محور ٣٠ يونيو بطول حوالي ٤ كم  .

-رفع كفاءة شارع عبد الرحمن شكرى و الطرق الداخلية بمنطقة السيدة نفيسة وفاطمة الزهراء

-رصف ورفع كفاءة الطرق المحيطة بسوق الأسماك والخضروات وسوق العصر بحى العرب .

- تطوير الشوارع الداخلية بالمنطقة الصناعية والمحيطة بالمصانع والطريق الرابط بين محور 30 يونيه والمنطقة الصناعية .

- إعادة رصف عدد من الطرق المؤدية لقرى جنوب بورسعيد، فى إطار الخدمات المقدمة لأهالى حى الجنوب .

تعرف علي تاريخ محطة سكك حديد بورسعيد

وأعلن  اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، عن بدء تنفيذ خطة شاملة لتطوير شوارع وطرق حى الزهور والتى بدأت بأعمال رصف وتطوير شارع محمد سرحان، فى إطار الخطة الشاملة لمحافظة بورسعيد لتطوير منظومة النقل والطرق فى كافة الأنحاء.

IMG-20210703-WA0023
IMG-20210703-WA0023
IMG-20210703-WA0020
IMG-20210703-WA0020
IMG-20210703-WA0019
IMG-20210703-WA0019
IMG-20210703-WA0017
IMG-20210703-WA0017
IMG-20210703-WA0018
IMG-20210703-WA0018
IMG-20210703-WA0021
IMG-20210703-WA0021
IMG-20210703-WA0015
IMG-20210703-WA0015
IMG-20210703-WA0022
IMG-20210703-WA0022
IMG-20210703-WA0011
IMG-20210703-WA0011
IMG-20210703-WA0014
IMG-20210703-WA0014
IMG-20210703-WA0010
IMG-20210703-WA0010
IMG-20210703-WA0016
IMG-20210703-WA0016
IMG-20210703-WA0012
IMG-20210703-WA0012
IMG-20210703-WA0013
IMG-20210703-WA0013
IMG-20210703-WA0007
IMG-20210703-WA0007
IMG-20210703-WA0009
IMG-20210703-WA0009
IMG-20210703-WA0006
IMG-20210703-WA0006
IMG-20210703-WA0008
IMG-20210703-WA0008
بورسعيد محافظ بورسعيد التنمية المستدامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات القومية مشروعات قومية محاور مرورية رئيس الجمهورية محافظات مصر

ترشيحاتنا

التعليم تستعين بـ حراسات ودوريات من الشرطة لتأمين لجان الثانوية العامة 2021

أخبار التكنولوجيا .. قريبًا واتساب يسمح لمستخدميه بهذا الإجراء .. ريلمي تطلق أحدث هواتفها بسعر مخفض

hخبار الرياضة .. تفاصيل إصابة الشناوي في مران الأهلي .. شوقي غريب يكشف عن قائد المنتخب في طوكيو .. موقف حسن شحاتة من اعتزال التدريب

أهم الأخبار.. انتحار طالبة حزنا على والدتها وخلاف بين بكر والعدل حول أغاني المهرجانات

مشهد مرعب لشاحنة ضخمة تطيح بامرأة أثناء عبور الشارع.. فيديو

هل يجوز التوسل بالنبي.. وما الأدلة على ذلك من القرآن والسنة؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيار مظلي في البحر الأحمر.. فيديو

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

مشروع قانون.. حبس وغرامة حال تأجيرك عقارا دون إخطار الشرطة

هزيمة ساحقة .. شعب تيجراي يلقن آبي أحمد درسا قاسيا

سعر الذهب اليوم الأحد 4-7-2021

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والبط والأرانب من المزرعة

السيطرة على حريق هائل بزراعات ومحول كهربائي في أسوان

أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي: لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية.. وسد النهضة معرض للانهيار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق ما فعله .. رجل يضحي بروحه لإنقاذ كلبه من هجوم كلاب مسعورة|فيديو

قرد متوحش يعتدي على طفلة داخل حمام منزلها

لتعرضها للتنمر في مباراة إنجلترا.. نصف مليون جنيه تعويضا لطفلة ألمانية مفقودة

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيار مظلي في البحر الأحمر.. فيديو

فيديو

بحضور السيسي وبن زايد.. أبرز مشاهد افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية..فيديوجراف

منها علاوة القطاع الخاص .. 6 هدايا للمصريين هذا الشهر "فيديوجراف"

2 مليون جنيه وابتزاز .. تفاصيل جديدة في أزمة حسام حبيب وشيرين

احذر الغش.. عيوب عليك اكتشافها لتجنبها عند شراء الأضحية

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ