سبعة أعوام من الإنجازات.. المشروعات القومية العملاقة تزين بورسعيد

شهد قطاع الطرق والنقل بمحافظة بورسعيد تنمية كبيرة تنفيذآ لخطوات التنمية المستدامة على أرض بورسعيد وانطلاقآ من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجعل بورسعيد قاطرة التنمية لمحافظات مصر وتحقيق النهضة الشاملة فى كافة المجالات لتصبح بورسعيد مدينة نموذجية تحقق مبادىء وأسس الحياة الكريمة للمواطن .

وفى إطار الطفرة الشاملة التى شهدتها بورسعيد على كافة الأصعدة ، نجحت جهود الأجهزة التنفيذية ببورسعيد تحت قيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فى تنفيذ أكبر خطة تطوير وتنمية للطرق والكبارى والميادين بنطاق المحافظة ساهمت فى خلق محاور مروية جديدة ، وربط أنحاء المدينة، ورفع كفاءة الطرق فى المناطق الآكثر احتياجآ ، وتطوير الشوارع المحيطة بالمشروعات القومية والخدمية بما يحقق السيولة المرورية والانسيابية فى حركة المواطنين والسيارات ويحقق الشكل الجمالى والحضارى اللائق بالمحافظة .

وفيما يلى استعراض لأهم مشروعات بورسعيد فى مجال تطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين وخلق محاور مرورية جديدة.

- الانتهاء من كوبري عزمي وفتحه أمام الشاحنات، وتكلفة المشروع 60 مليون جنية

- إنشاء كوبري أعلى قناة الاتصال بمنطقة إسكان الحى الإماراتي .

- إنشاء طريق يربط بين معدية التفريعة ومعدية الرسوة بطول 5كم وبتكلفة 69مليون جنية .ورصف ورفع كفاءة طرق مختلفة بمدينة بورفؤاد بتكلفة 4مليون جنيه.

- تنفيذ شبكة الطرق الخارجية لمساكن المرحلة الأولى إسكان إجتماعى وإنشاء الطريق الموازى لترعة السلام ،وتنفيذ مشروع إنشاء كوبرى فوق قناة الإتصال جنوب بورسعيد ، بإجمالى تكلفة 160.474مليون جنيه.

-تنفيذ محور 30 يونيو بطول 95 كيلو متر.

- إنشاء كوبرى الجميل البديل وتطوير ونقل منفذ الجميل ورفع كفاءة الطريق الدائرى حول بورسعيد بإجمالى تكلفة 201.5 مليون جنيه.

- تطوير وإعادة تخطيط المحاور الرئيسية ببورسعيد (شارع محمد على ومصطفى كامل وصلاح سالم وشارع عاطف السادات و٢٣ يوليو بحى الشرق)

-رفع كفاءة وتطوير شارع نهضة بورسعيد (البترول سابقا) والذى يعد أكبر محور تعمير، وإنشاء شارع الرحاب، وذلك بعد خطة المحافظة لإنشاء ميناء بورسعيد البري ليجمع كافة خطوط النقل البرى بين المحافظات .

وذلك بالتزامن مع أعمال التطوير والتعمير الشامل بالمنطقة واضافة شارع جديد موازي لشارع نهضة بورسعيد وهو شارع الرحاب ، ويعتبر واجهة حضارية أمام زوارها.

- تطوير شارع الشاحنات للمرة الأولى من نوعها ليبدأ من شارع عزمي حتي شارع ٢٣ ديسمبر والربط علي محور ٣٠ يونيو بطول حوالي ٤ كم .

-رفع كفاءة شارع عبد الرحمن شكرى و الطرق الداخلية بمنطقة السيدة نفيسة وفاطمة الزهراء

-رصف ورفع كفاءة الطرق المحيطة بسوق الأسماك والخضروات وسوق العصر بحى العرب .

- تطوير الشوارع الداخلية بالمنطقة الصناعية والمحيطة بالمصانع والطريق الرابط بين محور 30 يونيه والمنطقة الصناعية .

- إعادة رصف عدد من الطرق المؤدية لقرى جنوب بورسعيد، فى إطار الخدمات المقدمة لأهالى حى الجنوب .

وأعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، عن بدء تنفيذ خطة شاملة لتطوير شوارع وطرق حى الزهور والتى بدأت بأعمال رصف وتطوير شارع محمد سرحان، فى إطار الخطة الشاملة لمحافظة بورسعيد لتطوير منظومة النقل والطرق فى كافة الأنحاء.

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