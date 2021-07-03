نائب: افتتاح الرئيس قاعدة 3 يوليو البحرية إنجاز عسكري يعزز قوة مصر

قال النائب زكي عباس عضو مجلس النواب، إن قيام الرئيس السيسي بافتتاح وتدشين قاعدة 3 يوليو البحرية الضخمة في مطروح، يعد جهدا قويا من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، لتعزيز قوة مصر وتحديث الجيش المصري ومواصلة تعزيز قدراته على الدوام.

وأشار عباس خلال تصريحات له اليوم، إلى الإمكانيات الضخمة للقاعدة البحرية 3 يوليو، والتي تم اختيار اسمها 3 يوليو تعبيرًا عن الاعتزاز الوطني الكبير بهذا اليوم، الذي صدرت فيه خارطة الطريق عام 2013، وتم إنهاء حكم الإخوان الإرهابيين بعد عام واحد في السلطة.

وشدد عضو مجلس النواب على أن قاعدة 3 يوليو البحرية، واحدة من أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، ومهمتها تأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحري والحفاظ على الأمن البحري.

وأكد النائب أن قاعدة 3 يوليو البحرية الضخمة، رسالة واضحة إلى قوى إقليمية ودولية بقوة مصر وهيبة مصر، واستعداداتها لمختلف الظروف والأوقات، واستمرار تعزيز الأداء القتالي للقوات المسلحة المصرية.

موضحا أن 3 يوليو إنجاز عسكري ضخم يضاف لسجل الإنجازات الوطنية المشهودة في مجال القواعد العسكرية المصرية.