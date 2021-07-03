بعد تمديد عقده.. زيزو يدعو لاعبي الزمالك لمأدبة غداء في نهاية المران

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته في الخامسة مساء غد الأحد استعداد لمباراة غزل المحلة بالدوري الممتاز.

ويخوض الفريق مرانه بشكل طبيعي داخل النادي غدا، حيث سيكون التجمع في الرابعة مساء، على أن يبدأ المران في الخامسة مساء.

ومن المقرر أن يعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بعد انتهاء مران الغد، قائمة الفريق التي ستدخل معسكرا مغلقا استعدادا للمباراة.

فيما وجه أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الدعوة للاعبي الفريق على مأدبة غداء خاصة بمناسبة تمديد عقده مع النادي.

وأقام زيزو، مأدبة الغداء بغرفة خلع الملابس الخاصة بالفريق بمقر النادي، وذلك في إطار الروح الطيبة التي تجمع بين اللاعبين.

و شارك حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران الفريق الجماعي كاملا مساء اليوم السبت بملعب النادي، بشكل طبيعي.

وكان الجهازان الفني والطبي بالزمالك قررا اكتفاء حازم إمام بخوضه جزءا خفيفا من مران أمس الجمعة على أن يستمر في أداء تدريبات تأهيلية منفردة.

وشارك إمام أمس في الجزء الأول من التدريبات بخوض تدريبات الركض، ثم فضل الجهازان الفني والطبي للفريق، أن يواصل اللاعب برنامجه التأهيلي للوصول لحالة بدنية مثالية بعد تعافيه من الإجهاد العضلي في السمانة.

وخصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبا ترفيهيا للاعبين بختام التدريبات مساء اليوم السبت بملعب النادي.

وحرص كارتيرون على تقسيم اللاعبين إلى ثماني مجموعات.. حيث تتواجه كل مجموعتين في مباراة خاصة على الكرة الطائرة بعد وضع أربعة حواجز عبارة عن شبكة كرة طائرة.

كما استغل البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس المرمى بالزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي لاعبي الفريق، لخوض تدريب خاص بالتسديد على محمد عواد حارس مرمى الفريق.. حيث ظهر تحد خاص بين الثنائي تألق فيه عواد في فترات وبن شرقي في فترات أخرى، بينما سيطر شيكابالا على فترات أخرى.

وادى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانا تكتيكيا وبدنيا قويا تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال التدريبات مساء اليوم السبت بملعب النادي.

وقسم كارتيرون اللاعبين إلى مجموعتين بطول الملعب، كما وضع حواجز في منتصف ملعب كل فريق مع بدء الهجمة من الخلف للأمام والتقدم، وتخصيص عرضيات للمهاجمين ولاعبي الوسط.

وشهد المران تركيزا من اللاعبين لتنفيذ تعليمات المدير الفني.

وحرص أوليفيرا مدرب حراس المرمى على مشاركة محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد مع المجموعة الأولى حيث يتبادلان حراسة المرمى في حالة إحراز أي هدف في المرمى، وفي المجموعة الثانية تواجد محمد أبو جبل ومحمد قنديل..



وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة على هامش مران الفريق مساء اليوم السبت، مع اللاعبين شرح خلالها بعض التعليمات الفنية المطلوبة لتنفيذها خلال التدريبات.

وقام كارتيرون بتحفيز اللاعبين للفوز بمباراة غزل المحلة المقبلة وحصد النقاط الثلاث، ومواصلة الاحتفاظ بصدارة جدول الدوري الممتاز، كما طالبهم بمواصلة التركيز من أجل إسعاد الجماهير البيضاء.

كما حرص المدرب الفرنسي على الاجتماع بجهازه المعاون المكون من: أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود وفيرناندو مدرب الأحمال ومعاونه أحمد عصمت للاطمئنان على الحالة البدنية للاعبين.

وخضع محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد قنديل حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس بالفريق، وذلك خلال التدريبات مساء اليوم السبت بملعب النادي.

وحرص أوليفيرا على تنفيذ تدريبات خاصة للحراس الأربعة سواء عن طريق التعامل مع التسديدات القريبة من المرمى أو البعيدة، كما قام بتخصيص وحدة تدريبية للتعامل مع الكرات العالية وأيضا الأرضية.

كما شهد مران حراس الزمالك تدريبا قويا على التعامل مع العرضيات، وظهر الرباعي بمستوى متميز نالوا عليه إشادة المدرب البرازيلي.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر النادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء اليوم السبت بملعب النادي.

وأشرف الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على التدريبات البدنية قبل بدء المران بمعاونة كل من أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد وفيرناندو مدرب الأحمال.

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك قمة المسابقة المحلية برصيد 61 نقطة.