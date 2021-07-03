عزة مصطفى في جولة داخل مصنع بحي الأسمرات..فيديو

قامت الإعلامية عزة مصطفى، بجولة داخل مصمع بالأسمرات 3 وتحدثت مع العاملين في المصنع بعد نقلهم لحي الأسمرات.

وأضافت إحدى العاملات ، خلال جولة برنامج " صالة التحرير “ عبر فضائية ”صدى البلد" إنها تعمل للمرة الأولى ، مشيرة إلى أنها لم تكن تعمل من قبل، وقمنا بالتدريب واستفدت منه وكنت أحب العمل، وفي السابق عندما كنت موجودة بمنطقة “اسطبل عنتر” “مكنتش عارفة اعمل كدة”.

وتابعت سناء صابر أن المعيشة في الأسمرات أفضل مما كنت عليه ، مؤكدة أنها كانت تواجه صعوبة في الماضي من أجل العمل.

وتابعت مواطنة أخرى أنها في الأسمرات في أمان مؤكدة أنها لا تخشى على ابنتها هنا .

نقل 18 ألف أسرة من بطن البقرة لحي الأسمرات

وقال حسن الغندور، رئيس حي الأسمرات ، إنه تم نقل مايقارب من 18 ألف أسرة من منطقة بطن البقرة إلى حي الأسمرات، مسترسلا:" تم الانتهاء من الأسمرات 3 بالإضافة إلى الانتهاء من نقل أهالي أسر منطقة بطن البقرة".



وأضاف "حسن الغندور قمنا بنقل الأهالي إلى حياة أدمية جديدة ونحن لا نلوم الأهالي والأسر بل نلوم الرؤساء وإهمالهم المستمر لهم حتى جاء الرئيس السيسي واستطاع إنقاذهم وتقديم حياة كريمة لهم".



وأوضح أن أمس هو أول يوم لأهالي وأسر منطقة بطن البقرة في حي الأسمرات، منوها بأنه تم توفير الخدمات الطبية للأسر وكذلك المدارس الكريمة.



وأشار إلى أن الدولة تقدم قوافل طبية مخصصة يومي الأربعاء والخميس ، مشددا على أن هذه القوافل تقدم الخدمة مجانا.



ولفت إلى أن أهالي منطقة بطن البقرة دخلوا شققهم السكنية بالزغاريد..منوها إلى أن الحي لا يسمح بوجود أي أثاث قديم، والحي يقدم لهم وحدات سكنية كاملة متكاملة.



وتابع مازحا: كومباوند الأسمرات لا يوجد بداخله التوك توك".

وقال خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن نقل إهالي بطن القرة إلى حي الأسمرت يعد بمثابة عيد، مضيفا: منطقة بطن البقرة تطلبت الكثير من الجهود.

وأضاف أن أهالي منطقة بطن البقرة كانت متشوقة من أجل الانتقال إلى حي الأسمرت، لكي اعيش حياة كريمة أدمية، منوها إلى أن أهالي المنطقة كانوا يستغيثون من أجل إنقاذهم.



وأوضح أن منطقة بطن البقرة سيحدث لها تطوير وتعديل، مثلما حدث في منطقة عين الصيرة وغيرها، مشيرا إلى أن هذه الأماكن سيتم تطويرها وفتحها للجميع.



وأعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة أنهت إزالة منطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة بنسبة ١٠٠% .