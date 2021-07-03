حكم حلق شعر الجسم للرجال .. دار الإفتاء تجيب

قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، متحدثا عن حكم حلق شعر الجسم للرجال، إن بعض فقهاء الحنابلة أجاز إزالة الشعر بالليزر، إذا كان بغرض تقليل إزالته بالأدوات التقليدية أو إزالته بشكل نهائي.

حكم حلق شعر الجسم للرجال دار الإفتاء



وأضاف شلبي في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم حلق شعر الجسم للرجال بالليزر؟ أنه لا بأس بإزالة الشعر في المناطق الحساسة بأي طريقة مباحة غير ضارة، حتى لو كانت الإزالة فيها دائمة أي باستعمال الوسائل الحديثة كـ"الليزر"، شرط أن يراعى الجنس عند فعل ذلك، فيفعل ذلك الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة.

واستشهد أمين لجنة الفتوى بما ورد في قوله تعالى عن إباحة الزينة بضوابطها الشرعية، حيث قال تعالى: "قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ"، مشيرًا إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-"إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ" .

وقوله عن الخصال التي ينبغي أن يأخذ الناس بها: "الْفِطْرَةُ خَمْسٌ- أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ- الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ".

حكم إزالة شعر الجسم للنساء

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، متحدثا عن حكم إزالة شعر الجسم للنساء ، إن الشعر الذي على الوجه أو الموجود في الجسم لا يدخل في النمص، وإنما يدخل في النمص الشعر الموجود على أصل العظمة التي في الحاجب والتي يضع عليها الكحل.

وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، أن الله جمل المرأة بالشعر الجميل على الحاجب ومكان وضع الكحل، منوها أنه لا يجوز الأخذ من الحاجب حتى العظمة هذه.

حكم تهذيب الحواجب للرجال

وورد سؤال للشيخ عويضة عثمان، مضمونة (ما حكم قص الشارب واللحية بالموس؟ وهل يجوز تهذيب الحاجبين للرجال من خلال قص الشعر الطويل به؟)، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأوضح أنه يستحب تهذيب اللحية والأخذ منها بحيث لا تزيد على قبضة اليد، لافتة إلى أن بعض الفقهاء قالوا إن الأمر الوارد في الأحاديث ليس للوجوب بل هو للندب.

وأشار إلى أنه وردت أحاديث نبوية شريفة ترغب في الإبقاء على اللحية والعناية بنظافتها، كالمرغبة في السواك وقص الأظفار والشارب، منوهة إلى أن بعض الفقهاء حملوا هذه الأحاديث على الوجوب.

ونوه بأن تهذيب الحواجب للرجال وقص الشعر الزائد بهما خاصة إن كان يسبب ضررًا للشخص جائز ولا شيء فيه.



الحكمة من حلق الشعر في الحج

ذكر الفقهاء أن الله تعالى شرع الحلق أو التقصير بعد اكتمال أعمال العمرة؛ ليتحلل به المحرم من إحرامه، ويحل له ما كان محظورًا عليه من قبل إحرامه، وشرعه الله بعد غالب أعمال الحج؛ ليتحلل به المحرم من إحرامه بالحج، وإنما عجل به قبل الانتهاء من أعمال الحج خشية الوقوع في محظورات الإحرام إذا طال به أمد المنع، وفيه إشعار بتسليم الرقاب لرب العباد بعد حلاوة الطاعة.

حلق اللحية وآراء الفقهاء

ورد إلى الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء، سؤال يقول صاحبه "عملي يفرض علي أن أكون حليق اللحية.. فهل حلق اللحية حرام, وهل أنا مطالب بإطلاق اللحية؟ وإلي أي مدة أطلقها؟

وقال علي جمعة، في إجابته على السؤال، بأن الإمام الشافعي يري أن حلق اللحية من العادات, ولذلك يقول: إن الأوامر الواردة فيه إنما هي أوامر متعلقة بالعادات, فيكره عنده حلق اللحية، لكن بعض الأئمة يري أن حلق اللحية حرام, وكأنه يري أنها من علامات المسلم وهيئته كالإمام مالك.. ونحن مع وجودنا في هذا العصر, وكيفيته, واختلاطنا مع الناس نفتي بما عليه الإمام الشافعي, ونقول له: ليس من الحرمة أن تحلق لحيتك.

وقد جاء الكلام عن اللحية لحديث رسول الله ﷺ : " قصوا الشوارب وأعفوا اللحى": هذا أمر, والأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينه تدل علي غير ذلك.. ولكن الإمام الشافعي قال: هناك أوامر متعلقة بنطاق العادات اليومية. مثل( خذ بيمينك أعط بيمينك.. البس نعلك اليمين أول, كل بيمينك..) هي أشياء يومية متعلقة بها.. كما يكون عند الشخص شيب فيخضبه( واجتنبوا السواد) فهذا تنظيم للآداب, هذا إتيكيت.. وبند الإتيكيت كله يكون مندوبا وليس واجبا.

وذكر أن المجتهدون اختلفوا في فهم حديت إطلاق اللحية, فالإمام الشافعي فهمه علي أنه مجموعة من الآداب( الإتيكيت) ومجموعة( الإتيكيت) ليست واجبة وبذلك وأنا أدعو للإسلام من المشرق إلي المغرب, وأن يدخل الإسلام الإنجليزي والأمريكي والإيطالي فأنا أقول له أنه مجموعة من الإتيكيت فقط, فإذا أحببت وملت ‘ليها فستأخذ ثوابا وإذا لم يكن كذلك فليس عليك عقاب ولذلك الكراهة تشمل داخلها الإباحة فأنت إذا لم تفعلها فلن تأخذ ذنباـ فإذن عندما يأتي شخص ويحلق لحيته في هذا العصر, فإنني أقول له قلد الإمام الشافعي.. نحن دائما نقول إذا رأينا خلافا نقول: قلد من أجاز.. هذه هي سعة الإسلام, ومرونة التشريع, هذا هو التفاهم الذي نفعله مع العصر، منوها أن هذه هي المراعاة لدعوة الإسلام العالمية وأنها لكل زمان ومكان، فنحن لا نقف عند مسائل السلف, نحن نتجاوزها بالقاعدة المقررة أنه" ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه".

وأكد أن تحريم الخمر متفق عليه فننكر أن يشربه أحد, فإذا جاء شخص, وقال: أنا من طبيعة عملي أن أشرب خمرا, فأقول له: لا، أو آكل الخنزير، فأقول له: لا ليس عندي فسحة أن أقول لك نعم, اشرب ولو كأسا صغيرا, ولا أقول لك كل قطعة صغيرة من الخنزير لا, هذا حرام, ننكر عليه شرب الخمر أو آكل الخنزير تماما, ننكره أنه متفق بين العلماء علي حرمته, لذلك ينكر المتفق عليه, لكن عندما يكون هناك شئ مختلف فيه، فلا ننكر علي من يفعله, طالما أختلف فيه المجتهدون, أصحاب المناهج العلمية الضخمة, كالشافعي ومالك فأنا أري عصري, وأري بلدي, ومقتضيات دعوتي، مع ماذا تتوافق وأتبع من أجاز، وهذه قاعدة مهمة يجب أن يتبعها المسلمون جميعا.



