فاركو وكوكاكولا والشرقية للدخان .. تعرف علي الثلاثي الصاعد حديثا للدورى الممتاز

نجح ثلاث فرق في خطف بطاقات التأهل الي الدوري الممتاز الموسم الجديد 2021-2022 حيث تأهل كلا من فاركو وكوكاكولا والشرقية للدخان .

فريق فاركو

نجح فريق فاركو في حسم الصعود لـ الدوري الممتاز بعد الفوز علي فريق بني عبيد بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 30 من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري .

جاء ذلك بعد منافسة شرسة بين فريق فاركو ومنافسه حرس الحدود حتى الجولة الأخيرة لحسم بطاقة التأهل إلى الدوري الممتاز .

وسجل فريق فاركو 57 هدف واستقبل 19 هدف خلال 30 مباراة لعبها في دوري القسم الثاني، في حين سجل فريق حرس الحدود 43 هدف واستقبل 14 هدفا.

ويصعد فريق فاركو إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه بفارق الأهداف عن حرس الحدود.

فريق كوكاكولا

حسم فريق كوكاكولا التأهل إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز علي فريق الترسانة بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة.

ونعرض لكم أرقام كوكاكولا الصاعد حديثا لـ الدورى الممتاز :

-سجل لاعبو فريق كوكاكولا 33 هدفا واستقبلوا 22 هدفا .

-تولى تامر مصطفي مهمة قيادة فريق كوكاكولا بعد استقالة محمد عبدالله بعد 6 جولات فقط .

-أنشئ نادي كوكاكولا في 2010 وبعد ثلاثة مواسم صعد لدورى الدرجة الثالثة مع معروف عثمان

-في 2017 صعد كوكاكولا الى الدورى القسم الثاني مع مدربة عيد مرازيق.

ونجح تامر مصطفي في قيادة فريق كوكاكولا الي الدورى الممتاز بعدما نجح في حصد 52 نقطة من 30 مباراة حيث حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 7 وخسر 8 مواجهات .

وتولى تامر مصطفي قيادة الفريق فنيا الموسم الحالي بعد رحيل محمد عبدالله بعد 6 جولات في الدوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة .

ويحتل فريق كوكاكولا المركز الأول في جدول ترتيب دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة برصيد 52 نقطة بينما جاء الداخلية في المركز الثاني برصيد 50 نقطة.

ويتكون الجهاز الفني لفريق كوكاكولا من :

تامر مصطفي المدير الفني ، رضا الفداوي مدرب عام ، حمد صالح مدرب مساعد ، ممدوح إبراهيم مدرب حراس المرمي ، محمد مصطفي مخطط أحمال ، أيمن عبد القادر مدير إداري ، هيثم إبراهيم مدير شئون اللاعبين ، أحمد مرعي إداري الفريق ،حسن وهبة المسئول المالي ، احمد حمدي اخصائي إصابات ملاعب ، اسلام عادل اخصائي علاج طبيعي ،بهاء اخصائي تدليك

فريق الشرقية للدخان

ونجح فريق الشرقية للدخان للوصول للدورى الممتاز بعد 68 عاما من التأسيس حيث أنشأ عام 1953

ويعود الفضل لصعود فريق الشرقية للدخان لـ علاء إبراهيم الذي قاد الفريق في 24 مباراة نجح في تحقيق الفوز في 14 لقاء وخسر 4 وتعادل في 6 مواجهات .

ثم تولي علاء نوح مهمة تدريب فريق الشرقية للدخان في آخر 6 مواجهات