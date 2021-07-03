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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد قرار إيقافها

بحضور منير وخاطر.. إعادة عرض مسرحية "كلها غلط" لـ أشرف عبد الباقي

شريف منير ومصطفي
شريف منير ومصطفي خاطر

تاكيدا لانفراد “صدى البلد” بعودة مسرحية "كلها غلط" بعد قرار إيقافها، حرص الثنائي شريف منير ومصطفى خاطر علي حضورهما للعرض المسرحي الأول في مسرح "الساحل" في الساحل الشمالي.


ونشر "عبد الباقي" صورة، وعلق قائلا: "نوروني امبارح أصحابي وحبايبي شريف منير ومصطفي خاطر في أول ليلة عرض على مسرح "الساحل".

 

وعلق شريف منير علي الصورة قائلا: “عرض ممتع..  كوميديا راقية جيل جديد مبشر بالخير”.

 

انفراد صدى البلد :


وكان الفنان اشرف عبد الباقي كشف في تصريح خاص لصدى البلد عن حقيقة إغلاق العرض الأول من مسرحيته.

 

وقال اشرف عبد الباقي: المشكلة تم حلها ؛ حيث كان من المفترض أن تنتهي إجراءات وتصاريح عرض المسرحية  أمس؛ ولكن لظروف ما تم تأخير وصول الأوراق وهو ما أدى إلى عدم عرضنا أمس المسرحية".

 

وتابع اشرف عبد الباقي: "حصلنا اليوم على التصاريح اللازمه للعرض .. وسنقوم بعرض المسرحية يوم الجمعة والسبت بشكل طبيعي ".

 

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أول تصريح من أشرف عبد الباقي بعد وقف مسرحية الساحل الشمالي "خاص"

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تعرف على حقيقة إغلاق مسرح الساحل مطروح أمام فريق أشرف عبد الباقي

قرار بإغلاق مسرح الساحل الشمالي

وأكد محافظ مطروح أن اللجان الأمنية المشكلة أفادت بعدم تطبيق شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية وذلك بعد فحص ومراجعة الاشتراطات المهنية في المسرح وتم علي الفور اغلاقه.

 

وأشار محافظ مطروح إلي أنه تم تحرير مخالفه لهم لعدم تطبيق الاشتراطات المهنية وذلك حفاظا علي سلامة الجمهور ومقدمي المسرحية مؤكدا علي أنه في حالة تطبيق الاشتراطات المهنية الخاصة بتشغيل المسرح  سيتم منحهم رخصه التشغيل وذلك حرصا علي  سلامة المواطنين.

 

نشر الفنان أشرف عبد الباقي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو جديد.

 

و ظهر فى الفيديو جزء من مسرحية “مسرحية كلها غلط”، و علق قائلاً:"مين شاف مسرحية كلها غلط؟".

 

يذكر أن كشف الفنان أشرف عبد الباقى عن عرض مسرحية “مسرحية كلها غلط.. جريمة فى المعادى»، وذلك في الساحل الشمالى.

 

مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وتعرض أيضًا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayerو Henry shields.

 

مسرحية كلها غلط بطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبدالباقي.

 


وكان عرض الجمعة الماضي مسرحية "آل كابوني" وذلك على قناة mbc مصر فى إطار عروض مسرح مصر.

 

مسرحية "آل كابوني"، تدور أحداثها في أجواء غير تقليدية حول مُحاكاه عدد من الشباب لإجواء عصابات آل كابوني الشهيرة وهم غير مؤهلين لذلك، وتجري الأحداث بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

 

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

اشرف عبد الباقي الفنان اشرف عبد الباقى شريف منير مسرحية كلها غلط مصطفى خاطر

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