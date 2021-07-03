دونادوني مدرب إيطاليا السابق عبر سكايب بقناة الأهلي: مانشيني يحضر مفاجأة لإسبانيا

قال أسطورة الكرة الإيطالية روبرتو دونادوني نجم فريق إي سي ميلان والمدير الفني السابق لمنتخب "الأتزوري" إن انتصار المنتخب الايطالي على منافسه البلجيكي أمس بهدفين لهدف في الدور ربع النهائي بنهائيات كأس الأمم الأوروبية لم يكن مفاجأة بالنسبة له.. مشيراً إلى أنه كان يتوقع تأهل كتيبة مانشيني إلى نصف نهائي يورو 2020.

وأضاف دونادوني في حديثه عبر سكايب مع برنامج "السادسة" بقناة النادي الأهلي: "الأزرق الإيطالي يمتلك لاعبين شباب مميزين ويلعبون بروح قتالية وعزيمة كبيرة".. مؤكداً في الوقت نفسه:" الفريق الايطالي قوي وقدم مباراة كبيرة أمام بلجيكا, وكل مواجهاته التي خاضها في النسخة الحالية لليورو كانت صعبة".

كما ألمح نجم "الروسونييري" السابق إلى أن روبرتو مانشيني مدرب المنتخب الايطالي الحالي تواصل معه هاتفياً بعد الفوز على بلجيكا وطلب منه النصيحة قبل مواجهة اسبانيا المرتقبة في نصف نهائي البطولة القارية, مشدداً على أن مانشيني يحضر مفاجأة للويس إنريكي مدرب "الماتادور الإسباني".

وعن البديل الأمثل لنجم إيطاليا الذي تعرض لإصابة قوية في مباراة بلجيكا سبينازولا, أوضح:" إيمرسون بالميري البديل الأمثل له في مواجهة إسبانيا"..

وكشف دونادوني عن تلقي لوكاتيللي و إنسيني و باريلا نجوم المنتخب الإيطالي في البطولة اتصالات من وكلاء لاعبين للاحتراف في الدوري الانجليزي والاسباني, مضيفاً أن مانشيني حذر الوكلاء من تشتيت أذهان لاعبيه وتأجيل الحديث عن هذه الأمور بعد انتهاء مشوار ايطاليا في اليورو.

إنسيني يعشق الراحل مارادونا

وتابع روبرتو دونادوني: "إنسيني لن يرحل عن نابولي".. قائلاً إن إنسيني يعشق أسطورة الكرة الأرجنتينية الراحل دييجو مارادونا ويعتبر حالياً خليفة "توتي" في المنتخب الايطالي. وشدد نجم الكرة الايطالية السابق على أن منتخب "الأتزوري" هو المرشح الأوفر حظاً حالياً للتتويج بلقب اليورو في نسخته الحالية.. مضيفاً أن مانشيني وساوثجيب المدير الفني للمنتخب الانجليزي هما من أبرز وأفضل المدربين في بطولة أمم أوروبا.

وتحدث دونادوني عن فريق الأهلي, قائلاً إنه يعرفه جيداً فهو فريق كبير في إفريقيا ويعرف جيداً رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب "بيبو", متمنياً فوز الأهلي بلقب دوري أبطال افريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب افريقي من اجل التأهل لبطولة كأس العالم للأندية المعتاد بالمشاركة فيها وتقديم عروض قوية