تسليم عقود تقنين وحملات للنظافة والإنارة العامة في بيلا كفر الشيخ

سلم جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم السبت، عقدي تقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بهم، لكل من إبراهيم أحمد عبد العال، بعزبة بركات التابعة لقرية إبشان، والسيد عبد العزيز علي، بعزبة الهمة التابعة لقرية أبو بدوي.

قال رئيس مدينة بيلا، إنه جري تسليم المستفيدين عقود التقنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمواصلة تسليم عقود التقنين لأراضي أملاك الدولة للمواطنين، بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون المنظم.

وأضاف «ساطور»، أن تسليم العقود يتم وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017، وطبقًا للإجراءات الخاصة بمنظومة التقنين واسترداد أملاك الدولة «حق الشعب».

وفي سياق مختلف، قام رئيس مركز ومدينة بيلا، بالمرور الميداني لمتابعة نسب تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة «النظام» بنطاق الوحدة المحلية بأبو بدوي، يرافقه رئيس قرية أبو بدوي، في إطار تعليمات محافظ كفر الشيخ، بمتابعة تنفيذ أعمال المشروعات التنموية الجارية بنطاق المحافظة لتذليل كافة العقبات التى تقف حائلاً أمام استكمالها لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

كما تفقد رئيس المدينة، تنفيذ أعمال محطة المعالجة الرئيسية بقرية حازق، موضحًا أن نسبة تنفيذ الأعمال وصلت 70٪، كما تفقد أعمال حملات النظافة ورفع مخلفات القمامة التي تنفذها الوحدة المحلية لقرية حازق، مشددًا علي رفع كفاءة منظومة النظافة بالقري، لظهورها بالمطهر الجمالي اللائق.



وعلى جانب آخر، كثفت الوحدة المحلية ورؤساء القري ببيلا، من حملات النظافة ورفع المخلفات والتراكمات الصلبة ورفع المتولد اليومي من القمامة والأتربة وتحميلها إلى المقالب العمومية بالمدينة والقري, ومسح وتمهيد الطرق بالجليدر لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.

فيما واصلت الوحدة المحلية حملاتها في إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة الإنارة والكشافات ولمبات الليد، حيث تمكن قسم الإنارة العامة بالوحدة برئاسة إبراهيم سليت، ورجاله، بصيانة وإصلاح أعمدة الإنارة والكشافات التالفة وتغييرها علي طريق «بيلا - العجمي»، وذلك بناء علي تعليمات رئيس مركز ومدينة بيلا، في الارتقاء بمنظومة النظافة والإنارة بالمدينة والقري لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

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