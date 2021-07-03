برلمانية تعلن انتهاء مشكلة تمويل المتحف الأتوني في المنيا

ساهمت النائبة منال نصر عضو مجلس النواب، في إنهاء مشكلة المتحف الأتوني والتي دامت لأكثر من عشرين عاما وذلك عبر تقديمها العديد من طلبات الإحاطة والتواصل الدائم مع وزارة السياحة ومع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ومع مدير المتحف الدكتور أحمد حميدة، حتي تم حل مشكلة تمويل المتحف ليستفاد منه جميع أهالي المنيا.



ووجهت النائبة، رسالة الي أهالي المنيا أنها كانت تسعي لحل المشكلة لأنها تعلم أن المتحف سيوفر فرص عمل عديدة سواء عن طريق مباشر داخل المتحف أو طريق غير مباشر من إشغال الفنادق وما إلي ذلك.



وأكملت عضو مجلس النواب، أنها لن تتواني للحظة عن حل أي مشكلة تخص أيا من أهالي المنيا كما حدث من قبل في مشكلة محاجر شرق النيل.