عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تعلن انتهاء مشكلة تمويل المتحف الأتوني في المنيا

إنهاء مشكلة متحف
إنهاء مشكلة متحف الأتوني

ساهمت النائبة منال نصر عضو مجلس النواب، في إنهاء مشكلة المتحف الأتوني والتي دامت لأكثر من عشرين عاما وذلك عبر تقديمها العديد من طلبات الإحاطة والتواصل الدائم مع وزارة السياحة ومع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ومع مدير المتحف الدكتور أحمد حميدة، حتي تم حل مشكلة تمويل المتحف ليستفاد منه جميع أهالي المنيا.


ووجهت النائبة، رسالة الي أهالي المنيا أنها كانت تسعي لحل المشكلة لأنها تعلم أن المتحف سيوفر فرص عمل عديدة سواء عن طريق مباشر داخل المتحف أو طريق غير مباشر من إشغال الفنادق وما إلي ذلك.


وأكملت عضو مجلس النواب، أنها لن تتواني للحظة عن حل أي مشكلة تخص أيا من أهالي المنيا كما حدث من قبل في مشكلة محاجر شرق النيل.

المنيا مجلس النواب محافظ المنيا السياحة المتحف الأتوني

ترشيحاتنا

إصابة نجم الأهلي قبل السفر إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة

كين وسانشو وستيرلنج يقودون تشكيل إنجلترا أمام أوكرانيا في يورو 2020

منها علاوة القطاع الخاص .. 6 هدايا للمصريين هذا الشهر "فيديوجراف"

بعد افتتاح قاعدة 3 يوليو.. رواد "تويتر" يتفاعلون مع هاشتاج إنجازات مصر السيسي

طفلة بالأسمرات تنشد قصيدة شعر لـ رجال الشرطة.. فيديو

جرجوب.. طفرة عمرانية جديدة بالساحل الشمالى والمرحلة الأولى تنتهى خلال عامين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشروع قانون.. حبس وغرامة حال تأجيرك عقارا دون إخطار الشرطة

السودان يرحب بقرار مجلس الأمن عقد اجتماع بشأن سد النهضة

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والبط والأرانب من المزرعة

سلاح غير معروف.. هجوم على سفينة إسرائيلية في المحيط الهندي

موكب إذلال آبي أحمد.. جبهة تحرير تيجراي تستعرض 7000 أسير من الجيش الإثيوبي.. فيديو

صحف سودانية: مجلس الأمن يحدد موعد جلسته الطارئة بخصوص سد النهضة الأثيوبي

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية عمل شوربة الملفوف .. وصفات متعددة وأهم نتائجها وشروط نجاحها

احذر.. خط صغير على أظافر امرأة يكشف إصابتها بسرطان قاتل|صور

بمياه النار.. هجوم مشجعة على لاعب كرة قدم شهير ودخوله في حالة حرجة

حيلة صادمة تكشف عن أوساخ متراكمة عند تنظيف الملاعق الخشبية|شاهد

فيديو

2 مليون جنيه وابتزاز .. تفاصيل جديدة في أزمة حسام حبيب وشيرين

احذر الغش.. عيوب عليك اكتشافها لتجنبها عند شراء الأضحية

بعد أزمتها مع والد حسام حبيب.. رسالة شيرين لـ11 فنانا "فيديوجراف"

لن نقبل المساس بحقوقنا.. وزير الري المصري يتحدث عن سد النهضة

المزيد

ساحة رأي

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي 

بيري محمد تكتب: الألعاب الأوليمبية ومشاركة مصر المميزة

أحمد أبو علي يكتب: قراءة فى إنجازات ثورة 30 يونيو الاقتصادية

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثورة والقيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ