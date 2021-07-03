دينا رامز تعزف بـ الموز والماء على الهواء .. شاهد

باستخدام الروبوت

قدمت الإعلامية دينا رامز فقرة جديدة من برنامج «ست الستات» بعنوان «التعليم التفاعلي».

واستضافت «دينا رامز» خلال برنامج «ست الستات» المذاع على قناة «صدى البلد» المهندس حازم عبد الستار خبير التعليم التفاعلي باستخدام الروبوتات، ليكشف عن آخر ما وصل إليه البحث العلمي في صناعة الروبوتات.

«التعليم التفاعلي»

وقالت «دينا رامز» إن التعليم التفاعلي يساعد الأطفال على تطوير المهارات وزيادة نسبة الذكاء خلال صناعة الروبوتات التي أصبحت متواجدة في المدارس خاصة ربط العلوم والتكنولوجيا.



وعزفت «دينا رامز» بـ الموز والماء وتستخدم روبوت على الهواء، لكيفة تنمي مهارة وذكاء الأطفال باستخدام الروبوتات.

