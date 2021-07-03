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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

باستخدام الروبوت

دينا رامز تعزف بـ الموز والماء على الهواء .. شاهد

دينا رامز تعزف بـ
دينا رامز تعزف بـ الموز والماء على الهواء

قدمت الإعلامية دينا رامز فقرة جديدة من برنامج «ست الستات»  بعنوان «التعليم التفاعلي».

واستضافت «دينا رامز»  خلال برنامج «ست الستات» المذاع على قناة «صدى البلد» المهندس حازم عبد الستار خبير التعليم التفاعلي باستخدام الروبوتات، ليكشف عن آخر ما وصل إليه البحث العلمي في صناعة الروبوتات.

«التعليم التفاعلي»

وقالت «دينا رامز»  إن التعليم التفاعلي يساعد الأطفال على تطوير المهارات وزيادة نسبة الذكاء  خلال صناعة الروبوتات التي أصبحت متواجدة في المدارس خاصة ربط العلوم والتكنولوجيا.
 

وعزفت «دينا رامز» بـ الموز والماء وتستخدم روبوت على الهواء، لكيفة تنمي مهارة وذكاء الأطفال باستخدام الروبوتات.
 

دينا رامز التعليم التفاعلى ست الستات الروبوتات لبحث العلمي صناعة الروبوتات

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