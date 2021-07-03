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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لـ طلاب الثانوية العامة.. خبير تربوي: 9 كليات ضرورية يحتاجها سوق العمل

طلاب جامعات
طلاب جامعات

تبدأ خلال أيام قليلة امتحانات الثانوية العامة  وكثيرون يختارون الكلية التي يدخلونها من دون النظر إذا كانت هذه الكلية ستكون سببا في إيجاد فرصة عمل في المستقبل أم لا؛ مما أدي إلي وجود نسبة كبيرة من البطالة في مصر بين الخريجين، بسبب أن معظم ممن تخرجوا كانوا طلابًا في كليات ليست مطلوبة في سوق العمل..

 

لذلك نعرض عليكم آراء خبراء التعليم للتعرف إلى أكثر الكليات احتياجا بسوق العمل ..

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قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس إن كثيرًا من الخبراء في قطاع الأعمال حذروا بأن بعض المهن ستنقرض في السنوات المقبلة ويحل محلها الكمبيوتر أو الروبوت.

 

وأكد الدكتور تامر خلال تصريحاته لـ"صدي" البلد أن العالم دائما في تطور والتغير التكنولوجي نتيجة تزايد التطبيقات المختلفة للثورة الصناعية الرابعة لمواجهة التحديات المجتمعية.

 

وأشار شوقي إلي أنه يوجد بعض الكليات الضرورية لسوق العمل وهي كالآتي:

 

كليات يحتاجها سوق العمل 

 

_ كلية الطب البشري

_ التمريض

_ الصيدلة

_ الإعلام

_ الهندسة الطبية الحيوية

_ كلية علوم

_ كلية الحاسبات والمعلومات

_ قسم أمن المعلومات بكلية حاسبات ومعلومات

_  الهندسة النووية


وأوضح، أن المستقبل يتجه نحو الذكاء الاصطناعى، منوها بأن أكثر المجالات احتياجا لسوق العمل كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي.

 

‏أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية إلى المديرية التعليمية الموجودة في جميع محافظات ‏الجمهورية شددت خلالها على توزيع العصا الإلكترونية على لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2021.

 

‏كما شددت وزارة التربية والتعليم على توفير عدد ثلاثة أجهزة قياس حراري لكل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة ، وذلك من الأجهزة الموجودة في المديرية التعليمية والتي سبق استلامها من لجان الإدارة.

‏وكلفت وزارة التربية والتعليم مديرية مديرية التربية والتعليم بضرورة الالتزام بما يلي:

‏- الاتصال بالفرع التأمين الصحي بالنسبة للجان التي يخضع طلابها لنظام التأمين التأمين الصحي ، و بمديرية الشؤون الصحية بالنسبة للجان التي لا يخضع طلابها  لنظام التأمين الصحي ، واخطارها بمقار لجان سير الامتحان لاتخاذ إجراءات تزويد كل اللجان بصندوق الإسعافات قبل بدء الامتحان بيومين على الاقل علما بأن الامتحان سيبدأ من يوم السبت الموافق 10 يوليو 2021

‏- إخطار مديرية الأمن بمقار لجان سير الامتحانات لتعيين الحراسة اللازمة بواقع ثلاثة من رجال الشرطة لكل لنا بالإضافة إلى ثلاث ورديات على مدار الـ 24  ساعة بفردين لكل وردية على أن يكون منهما ضابط على الأقل.

- ‏التأكد من أن جميع اللجان الواردة بكشوف 303 مقار نفس المدارس التي تم ترشيحها وأنه لم يجر أي تعديل في أسماء هذه المدارس أو تغيير في مقار اللجان

-‏التأكد من أنه كل لجنة تستوعب أعداد الطلاب الذين سيقدمون للامتحان بها ، وتزويد تلك اللجان بالأثاث المناسب بامتحانات الثانوية العامة ، طبقا للسعة القصوى للجنة والأدوات وجميع التجهيزات التي تتصل بأعمال الامتحانات ، و توفير ‏السلفة ‏المخصصة بواقع جنيه لكل طالب بحد اقصى جنيه لكل لجنة سير

- ‏‏التنبيه على رؤساء اللجان بامتحانات الثانوية العامة  المنتدبين من مديرية التربية والتعليم بالتواجد في مقر المديرية يوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 لحضور اجتماع بحضور مدير المديرية التعليمية مع نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة من خلال شبكة الفيديو كونفرنس في تمام 2:00 ظهرا

 

الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة الذكاء الاصطناعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

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