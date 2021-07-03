جرجوب.. طفرة عمرانية جديدة بالساحل الشمالى والمرحلة الأولى تنتهى خلال عامين

توجهت أنظار العالم كله إلى مصر صباح اليوم السبت، بعدما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعدة ٣ يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر، وتعتبر من من المشروعات القومية التي تضع مرسى مطروح على الخريطة العالمية للسياحة والتجارة و من ضمن خطة لتنمية الساحل الشمالي الغربي لمصر.

ويقع ميناء جرجوب غرب مدينة مطروح ب 70 كم والمشروع سينقل محافظة مطروح الي العالمية، وسيوفر آلاف فرص العمل والوحدات السكنية من خلال تنفيذ مجتمعات عمرانية جديدة بالمنطقة.



ومع تأكيد العديد من المراكز البحثية أن عدد السكان يتضاعف كل 40 سنة، أى أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى 200 مليون عام 2052 أصبحت تنمية الساحل الشمالي الغربي هى مرتكز أساسي فى التنمية، حيث يتم تطوير الساحل، من مجرد وجود القرى السياحية والشاليهات والمنشآت الفندقية التى تظل معظم شهور السنة غير مستغلة، إلى إقامة مجتمعات عمرانية كاملة، تستوعب عدد هائل من السكان، مع توفير فرص العمل لهم، خاصة فى مدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى انشاء مدينتى رأس الحكمة ومدينة جرجوب بالنجيلة لخدمة ميناء جرجوب.





ويضم ميناء جرجوب منتجعات عمرانية حول الميناء التجاري والسياحي، ويحتوي على مدينة سياحية عالمية ومناطق سكنية ومركز اقتصادي،وتبلغ مساحة المشروع حوالي 54 كيلو متر مع وجود مدارس وفنادق وملاعب وأماكن أخرى فاخرة سياحية ومراكز استشفاء وكافة الخدمات.



و سيتضمن المشروع إقامة ميناء للركاب لخدمة الأنشطة والمشروعات السياحية وميناء حاويات تجاري عالمي لخدمة عدد من المشروعات العملاقة التجارية والصناعية مثل الإلكترونيات لشركات عالمية كما سيتم إقامة عدد من الفنادق العالمية .

وبدأ العمل بالميناء بالتوازي مع إنشاء المراحل والمشروعات الأخرى المحيطة بحيث تتحول المنطقة بالكامل إلى مدينة عالمية بهدف إنشاء مدينة سياحية عالمية بقدرات عالية ومركز اقتصادي على مساحة ٥٤ كيلومترًا .

وكشف مصدر " لصدى البلد" أنه من المتوقع أن ينتهى مشروع ميناء ومدينه جرجوب في غضون ١٠ سنوات بالكامل، بينما الانتهاء من المرحله الاولى منه خلال العامين القادمين .