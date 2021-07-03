بـ الكعب العالي.. مسيرة عسكرية في أوكرانيا تثير غضبا واسعًا |شاهد

استبدال المجندات في أوكرانيا للزي المعتاد كان سببا في ردود فعل غاضبة، خاصة بعدما أوضحت وزارة الدفاع الأوكرانية عن خطتها لجعل المجندات يرتدين الكعب العالي بدلاً من أحذية الجيش في عرض عسكري الشهر المقبل.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أثارت هذه الخطط ردود فعل غاضبة، وقالت إيرينا جيراشينكو عضو معارضة في البرلمان، إن هذه الخطط تتعلق بالتحيز الجنسي وليس المساواة.

تستعد أوكرانيا لتنظيم عرض عسكري في 24 أغسطس القادم للاحتفال بمرور 30 ​​عامًا على الاستقلال بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

وتقول وزارة الدفاع إن الأحذية جزء من الزي الرسمي، فيما أعرب الكثيرون في أوكرانيا عن صدمتهم من الخطة ، حيث دعت مجموعة من المشرعين وزير الدفاع أندريه تاران إلى تقديم اعتذار.

وقال المعلق فيتالي بورتنيكوف على حسابه الرسمي عبر موقع فيسبوك إن "قصة استعراض الكعب عار حقيقي"، معتبرا أن بعض المسؤولين لديهم عقلية ترجع إلى القرون الوسطى.

وقالت السيدة جيراشينكو إنها اعتقدت في البداية أن صور المجندات يتدربن في سراويل القتال والأحذية السوداء ذات الكعب العالي كانت مجرد خدعة.، وتساءلت عن سبب اعتقاد الوزارة بأن الكعب أكثر أهمية من تصميم الدروع الواقية للجسم المصممة للنساء.

فيما أوضحت ماريا بيرلينسكا، وهي من قدامى المحاربين في الجيش ، إن العرض يجب أن يظهر البراعة العسكرية ، لكن هذا العرض كان لإثارة الضباط الكبار في المدرجات.

أشارت أولينا كوندراتيوك ، نائبة رئيس البرلمان ، إلى أن أكثر من 13500 امرأة قاتلت في الصراع الحالي بين أوكرانيا والانفصاليين المدعومين من روسيا.

تخدم أكثر من 31000 امرأة الآن في القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك أكثر من 4000 ضابطة.