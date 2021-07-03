عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بـ الكعب العالي.. مسيرة عسكرية في أوكرانيا تثير غضبا واسعًا |شاهد

مجنديات أوكرانيات
مجنديات أوكرانيات

استبدال المجندات في أوكرانيا للزي المعتاد كان سببا في ردود فعل غاضبة، خاصة بعدما أوضحت وزارة الدفاع الأوكرانية عن خطتها لجعل المجندات يرتدين الكعب العالي بدلاً من أحذية الجيش في عرض عسكري الشهر المقبل.

 

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أثارت هذه الخطط ردود فعل غاضبة، وقالت إيرينا جيراشينكو عضو معارضة في البرلمان، إن هذه الخطط تتعلق بالتحيز الجنسي وليس المساواة.

txt

إغلاق الحدود مع أوكرانيا.. رئيس بيلاروسيا يعلن إحباط مؤامرة إرهابية

txt

تنشيط السياحة تنظم رحلة تعريفية لأبرز الإعلاميين من أوكرانيا

تستعد أوكرانيا لتنظيم عرض عسكري في 24 أغسطس القادم للاحتفال بمرور 30 ​​عامًا على الاستقلال بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

 

وتقول وزارة الدفاع إن الأحذية جزء من الزي الرسمي، فيما أعرب الكثيرون في أوكرانيا عن صدمتهم من الخطة ، حيث دعت مجموعة من المشرعين وزير الدفاع أندريه تاران إلى تقديم اعتذار.

 

وقال المعلق فيتالي بورتنيكوف على حسابه الرسمي عبر موقع فيسبوك إن "قصة استعراض الكعب عار حقيقي"، معتبرا أن بعض المسؤولين لديهم عقلية ترجع إلى القرون الوسطى.

 

وقالت السيدة جيراشينكو إنها اعتقدت في البداية أن صور المجندات يتدربن في سراويل القتال والأحذية السوداء ذات الكعب العالي كانت مجرد خدعة.، وتساءلت عن سبب اعتقاد الوزارة بأن الكعب أكثر أهمية من تصميم الدروع الواقية للجسم المصممة للنساء.

 

فيما أوضحت ماريا بيرلينسكا، وهي من قدامى المحاربين في الجيش ، إن العرض يجب أن يظهر البراعة العسكرية ، لكن هذا العرض كان لإثارة الضباط الكبار في المدرجات.

 

أشارت أولينا كوندراتيوك ، نائبة رئيس البرلمان ، إلى أن أكثر من 13500 امرأة قاتلت في الصراع الحالي بين أوكرانيا والانفصاليين المدعومين من روسيا.

 

تخدم أكثر من 31000 امرأة الآن في القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك أكثر من 4000 ضابطة.

أوكرانيا مسيرة عسكرية الكعب العالي غضب الجيش

ترشيحاتنا

إصابة نجم الأهلي قبل السفر إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة

كين وسانشو وستيرلنج يقودون تشكيل إنجلترا أمام أوكرانيا في يورو 2020

منها علاوة القطاع الخاص .. 6 هدايا للمصريين هذا الشهر "فيديوجراف"

بعد افتتاح قاعدة 3 يوليو.. رواد "تويتر" يتفاعلون مع هاشتاج إنجازات مصر السيسي

طفلة بالأسمرات تنشد قصيدة شعر لـ رجال الشرطة.. فيديو

جرجوب.. طفرة عمرانية جديدة بالساحل الشمالى والمرحلة الأولى تنتهى خلال عامين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشروع قانون.. حبس وغرامة حال تأجيرك عقارا دون إخطار الشرطة

السودان يرحب بقرار مجلس الأمن عقد اجتماع بشأن سد النهضة

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والبط والأرانب من المزرعة

سلاح غير معروف.. هجوم على سفينة إسرائيلية في المحيط الهندي

موكب إذلال آبي أحمد.. جبهة تحرير تيجراي تستعرض 7000 أسير من الجيش الإثيوبي.. فيديو

صحف سودانية: مجلس الأمن يحدد موعد جلسته الطارئة بخصوص سد النهضة الأثيوبي

تزوج مرتين وله ٣ أبناء.. معلومات عن زوج منة عرفة المستقبلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية عمل شوربة الملفوف .. وصفات متعددة وأهم نتائجها وشروط نجاحها

احذر.. خط صغير على أظافر امرأة يكشف إصابتها بسرطان قاتل|صور

بمياه النار.. هجوم مشجعة على لاعب كرة قدم شهير ودخوله في حالة حرجة

حيلة صادمة تكشف عن أوساخ متراكمة عند تنظيف الملاعق الخشبية|شاهد

فيديو

2 مليون جنيه وابتزاز .. تفاصيل جديدة في أزمة حسام حبيب وشيرين

احذر الغش.. عيوب عليك اكتشافها لتجنبها عند شراء الأضحية

بعد أزمتها مع والد حسام حبيب.. رسالة شيرين لـ11 فنانا "فيديوجراف"

لن نقبل المساس بحقوقنا.. وزير الري المصري يتحدث عن سد النهضة

المزيد

ساحة رأي

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي 

بيري محمد تكتب: الألعاب الأوليمبية ومشاركة مصر المميزة

أحمد أبو علي يكتب: قراءة فى إنجازات ثورة 30 يونيو الاقتصادية

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثورة والقيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ