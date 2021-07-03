طفلة بالأسمرات تنشد قصيدة شعر لـ رجال الشرطة.. فيديو

قالت روان طفلة بحي الأسمرات إنني أحب الرسم والتمثيل والغناء ، مؤكدة انها قامت بعمل قصيدة عن الشرطة لتضحياتهم من أجل حماية مصر.

وأضافت روان خلال حلقة خاصة من منطقة حي الأسمرات، لبرنامج “صالة التحرير” عبر فضائية "صدى البلد"، أيضا أقوم بكتابة شعر وأحفظ شعر عن “عيد الشرطة”.

وأنشدت الطفلة روان القصيدة والتي جاء بها :

عيدك يا شرطتنا محفور جوة التاريخ وجنودنا البواسل أدبوا كل الطواغيت، دفعوا أرواحهم للوطن من غير تردد أو تخويف، أتمنى أن أكون بطل مثلهم ويحكي عني التاريخ ، قومي ياما وزفي ابنك الشهيد اللي وقف في المعارك ضد كل عدو ، الله أكبر خلقنا نحب بعضينا ، يوم العبور كان تاريخ ثبت الشرف لينا، ورجعنا سيناء، حقق لينا الأمل وانصرنا على أعادينا" .

نقل 18 ألف أسرة من بطن البقرة لحي الأسمرات

قال حسن الغندور، رئيس حي الأسمرات ، إنه تم نقل ما يقارب من 18 ألف أسرة من منطقة بطن البقرة إلى حي الأسمرات، مسترسلا:" تم الانتهاء من الأسمرات 3 بالإضافة إلى الانتهاء من نقل أهالي أسر منطقة بطن البقرة".



وأضاف "حسن الغندور قمنا بنقل الأهالي إلى حياة أدمية جديدة..مسترسلا:"نحن لا نلوم الأهالي والأسر بل نلوم الرؤساء وإهمالهم المستمر لهم حتى جاء الرئيس السيسي واستطاع إنقاذهم وتقديم حياة كريمة لهم".



وأوضح أن أمس هو أول يوم لأهالي وأسر منطقة بطن البقرة في حي الأسمرات، منوها إلى أنه تم توفير الخدمات الطبية للأسر وكذلك المدارس الكريمة.



وأشار إلى أن الدولة تقدم قوافل طبية مخصصة يومي الأربعاء والخميس ، مشددا على أن هذه القوافل تقدم الخدمة مجانا.



ولفت إلى أن أهالي منطقة بطن البقرة استقبلوا شققهم السكنية بالزغاريد..منوها إلى أن الحي لا يسمح بوجود أي أثاث قديم، والحي يقدم لهم وحدات سكنية كاملة متكاملة.



وتابع مازحا: كومباوند الأسمرات لا يوجد بداخله فكرة التوك توك".



كما قال خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن نقل إهالي بطن القرة إلى حي الأسمرت يعد بمثابة عيد، مضيفا: منطقة بطن البقرة تطلبت الكثير من الجهود.

وأضاف أن أهالي منطقة بطن البقرة كانت متشوقة من أجل الانتقال إلى حي الأسمرت، لكي اعيش حياة كريمة أدمية، منوها إلى أن أهالي المنطقة كانوا يستغيثون من أجل إنقاذهم.



وأوضح أن منطقة بطن البقرة سيحدث لها تطور وتعديل، مثلما حدث في منطقة عين الصيرة وغيرها، مشيرا إلى أن هذه الأماكن سيتم تطويرها وفتحها للجميع.



وأعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة أنهت إزالة منطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة بنسبة ١٠٠% .



وأكد محافظ القاهرة أن أعمال الإزالة تمت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها.



وأكد محافظ القاهرة أنه تم إزالة ٨١١ عقارا عشوائيا بالمنطقة ، كما تم إخلاء وتسكين ١٨٤٩ أسرة تم نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الاسمرات .



وأضاف محافظ القاهرة أن منطقة بطن البقرة كانت من أصعب المناطق العشوائية، وكان إزالتها حلم استطاعت الدولة أن تحققه مشيرًا إلى أن أعمال الإزالة قامت بتغيير حياة ما يقارب ٢٠٠٠ أسرة إلى الأفضل ، إلى جانب المساعدة فى تنفيذ خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضاري لهذه المنطقة التاريخية .



وأشار محافظ القاهرة إلى أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى نقل إليها المواطنون بالأسمرات مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم ( وحدات صحية .. مركز شباب .. مدارس ) .