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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

خبراء يناقشون مشروعات تخرج الصحافة بـ إعلام الأزهر

طلاب جامعة الازهر
طلاب جامعة الازهر

ناقش قسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام جامعة الأزهر، اليوم السبت 3/7/2021، مشروعات تخرج طلاب البكالوريوس.

 

وشارك في مناقشة المشروعات وتحكيمها من خارج الكلية الكاتب الصحفي هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، والكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلسي إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والكاتب الصحفي محمد الأبنودي، رئيس تحرير صحيفة عقيدتي، والكاتبة الصحفية نجوى طنطاوي عضو لجنة تحكيم جوائز نقابة الصحفيين، والكاتبة الصحفية شيماء جلال رئيس تحرير موقع كشكول والكاتب الصحفي فتحي حبيب، مدير تحرير صحيفة المساء، والكاتب الصحفي محمد ثروت مدير تحرير باليوم السابع، بحضور مدربي التدريبات العملية تامر حنفي مدير مطابع بمؤسسة الأهرام، وأحمد الزغبي مدير فني بمجلة دار الهلال الثقافية، ومصطفى مدني ، الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، والدكتورة سحر الجمل مديرة تحرير بالأخبار.

كما شارك من داخل الكلية أساتذة الصحافة، الدكتور أحمد زارع، والدكتور عبد العظيم خضر، والدكتور محمود الضبع، والدكتور سامح عبد الغني، والدكتور مصطفى علوان، والدكتور محمد ورداني، والدكتور حسام شاكر، والدكتور مصطفى عبد الحي، والدكتور إبراهيم بسيوني.

وعلى هامش مناقشة المشروعات، عبّر الدكتور علي حمودة رئيس قسم الصحافة والنشر عن شكره وتقديره للمشاركين في مناقشة مشروعات التخرج وتحكيمها من داخل الكلية وخارجها، مؤكدًا دعمه للمتفوقين من الطلاب والمشروعات المتميزة.

وذكر الدكتور رضا أمين وكيل الكلية أن مشروعات الكلية تناقش القضايا المجتمعية التي تهم الرأي العام معرباً عن تقديره للجان الإشراف على المشروعات وكذا لجان التحكيم

وخلال جولة الدكتور غانم السعيد، عميد الكلية، أشاد بمستوى أبنائه الطلاب على المستويين العلمي والمهني، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الأقسام العلمية بالكلية من أجل الارتقاء بمستوى الطلاب.

كما كرّم القسم المشاركين في مناقشة المشروعات وتحكيمها، وكذلك من شاركوا في تدريب الطلاب خلال العام الدراسي الحالي 2020/ 2021.

 

جامعة الأزهر هاني يونس جوائز نقابة الصحفيين الصحافة مشروعات تخرج طلاب البكالوريوس

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