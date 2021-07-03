كين وسانشو وستيرلنج يقودون تشكيل إنجلترا أمام أوكرانيا في يورو 2020

أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، تشكيل فريقه لمواجهة أوكرانيا، في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

تشكيل إنجلترا أمام أوكرانيا

وضم تشكيل إنجلترا كل من:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كايل والكر، هاري ماجواير، جون ستونز، لوك شاو

خط الوسط: كالفن فيليبس، ديكلان رايس، ماسون ماونت

خط الهجوم: جادون سانشو، رحيم ستيرلنج، هاري كين

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً على ملعب “ أوليمبكو” بالعاصمة الإيطالية روما.

ويواجه الفائز من تلك المواجهة في دور نصف النهائي، المنتصر من المواجهة التي تجمع منتخبي الدنمارك والتشيك.