نائب: تدشين قاعدة 3 يوليو البحرية عيد حقيقي لمصر

قال النائب شحاته ابو زيد عضو مجلس النواب، ان قيام الرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية الباسلة، بافتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية العسكرية الضخمة في مطروح، يعد عيد حقيقي لمصر وتأكيد على مواصلة الانجازات وتعزيز كفاءة وقدرات الجيش المصري المهيب.

واضاف ابو زيد خلال تصريحات له اليوم، أن قاعدة 3 يوليو البحرية، إضافة ضخمة للعديد من القواعد العسكرية المصرية، التي جرى افتتاحها في الشمال والجنوب وفي مناطق استراتيجية عدة من البلاد.

وأشار النائب إلى المهام المعلقة بقاعدة 3 يوليو البحرية، وفي مقدمتها، تأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون المقدرات الاقتصادية، والعمل على تأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري انطلاقًا من هذا المكان الاستراتيجي على البحر المتوسط.

وشدد عضو مجلس النواب، أن قاعدة 3 يوليو البحرية العسكرية اضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وضمن خطة التطوير الشامل للقوات البحرية المصرية، ولمواجهة أي تهديدات والتصدي لعمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

واوضح النائب شحاته ابو زيد ان اختيار اسم 3 يوليو للقاعدة البحرية، يؤكد اعتزاز مصر وتقديرها لهذا اليوم المشهود الذي تم فيه وضع خارطة الطريق، وإنهاء حكم الإخوان الإرهابيين والعودة بمصر إلى مسارها الوطني والحضاري كما هو عبر التاريخ.