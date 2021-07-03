انطلاق مهرجان الصيف للأنشطة التعليمية لأبناء المعلمين بجنوب سيناء

أنشطة متنوعة لأبناء المعلمين

انطلق اليوم بنادي المعلمين بطور سيناء مهرجان الصيف للأنشطة التعليمية الذي نظمته اللجنة النقابية للمعلمين بطور سيناء برئاسة عادل عجيب تحت رعاية عصام رجب نقيب المعلمين وياسر عرفات امين صندوق النقابة العامة للمعلمين.



و ضم المهرجان عدد من الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية بالإضافة لكورسات تأسيس في المواد الدراسية المختلفة وكان أبرزها كورسات في اللغة الفرنسية للمرحلة الثانوية قامت بتدريسها ماجدة نوار موجه اول اللغة الفرنسية واللغة العربية للمرحلة الإعدادية قام بتدريسها عصام ابراهيم والرياضات للمرحلة الابتدائية قام بتدريسها عبده عبد اللاه كورسات للتربية الفنية قام بتدريسها هشام كمال موجه التربية الفنية السابق بالمديرية وكورسات الاقتصاد المنزلي قامت بتدريسها غادة حسن موجه عام الاقتصاد المنزلي بمديرية التربية والتعليم بالإضافة لأنشطة الكاراتيه والبرمجيات وأساسيات استخدام التابلت وذلك تحت إشراف اللجنة النقابية التي ضمت كلا من عبير الطباخ وعصام ابراهيم ومحمد محمود ماجدة نوار وعبده عبد اللاه وابراهيم الالفي أعضاء اللجنة النقابية بطور سيناء .

وقد شهد المهرجان الصيف الذي نظمته نقابة المعلمين بنادي المعلمين بطور سيناء اقبال من أبناء المعلمين في مختلف الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية .

وقال عصام إبراهيم امين صندوق اللجنة النقابية بطور سيناء وأمين لجنة شئون المعلم بنقابة معلمين جنوب سيناء إن اللجنة النقابية نظمت ذلك المهرجان لخدمة أبناء المعلمين في مختلف الأنشطة مجانا مشيرا إلى أن المهرجان شهد إقبالا كبيرا من أبناء المعلمين تعاون كبير من المعلمين .

وأشارت عبير الطباخ عضو اللجنة النقابية أن المهرجان فرصة لالتقاء المعلمين وأبنائهم في أنشطة مختلفة تعليمية ورياضية من أجل تقوية مستوياتهم والتعارف وتبادل الخبرات وخاصة أن أبناء المعلمين متميزين علما وخلقا .

المهرجان طوال أيام الأسبوع

ومن جانبه أكد عادل عجيب رئيس اللجنة النقابية بطور سيناء إن المهرجان طوال أيام الأسبوع لمعلمين متميزين اختاروا أن يتطوعوا لخدمة أبناء زملائهم المعلمين مجانا مشيرا إلي تم اتخاذ جميع التدابير الاحترازية لفيروس كورونا من مطهرات وارتداء الكمامة الطبية والتباعد بين الحضور واضاف عجيب أن أبناء المعلمين يستحقوا الكثير من النقابة مشيرا إلي النادي مفتوح لمجموعات التقوية بالمجان في معظم المواد الدراسية علاوة علي إقامة المسابقات العلمية والرياضية

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