عاجل
أخبار التعليم..تفاصيل قبول 20% من طلاب الثانوية العامة بالجامعات التكنولوجية و80% للدبلومات الفنية...امتنع عن الدروس الخصوصية.. تعليم كفر الشيخ تكرم مدرسًا يعمل مشرفا بمطعم أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي: لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا.. وتطورات مفاجئة لـ دلال عبدالعزيز القرار .. والدة الشهيد صلاح حسن: السيسي أنقذنا من الإخوان رئيس دفاع وأمن قومي الشيوخ يكشف الأهمية الاستراتيجية لقاعدة 3 يوليو رئيس برلمانية حماة الوطن: قاعدة 3 يوليو تحافظ على أمن مصر القومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أنشطة متنوعة لأبناء المعلمين

انطلاق مهرجان الصيف للأنشطة التعليمية لأبناء المعلمين بجنوب سيناء

أعضاء اللجنة النقابية
أعضاء اللجنة النقابية بطور سبناء

انطلق اليوم بنادي المعلمين بطور سيناء مهرجان الصيف للأنشطة التعليمية الذي نظمته  اللجنة  النقابية للمعلمين بطور سيناء برئاسة عادل عجيب  تحت رعاية  عصام رجب نقيب المعلمين وياسر عرفات امين صندوق النقابة العامة للمعلمين.
 

و ضم  المهرجان عدد من الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية بالإضافة لكورسات تأسيس  في المواد الدراسية المختلفة  وكان أبرزها كورسات في اللغة الفرنسية للمرحلة الثانوية قامت بتدريسها ماجدة نوار موجه اول اللغة الفرنسية واللغة العربية  للمرحلة الإعدادية قام بتدريسها عصام ابراهيم والرياضات للمرحلة الابتدائية قام بتدريسها عبده عبد اللاه  كورسات للتربية الفنية قام بتدريسها هشام كمال موجه التربية الفنية السابق بالمديرية   وكورسات الاقتصاد المنزلي قامت بتدريسها  غادة حسن موجه عام الاقتصاد المنزلي بمديرية التربية والتعليم    بالإضافة  لأنشطة الكاراتيه والبرمجيات وأساسيات استخدام التابلت  وذلك تحت إشراف اللجنة النقابية التي ضمت كلا من  عبير الطباخ  وعصام ابراهيم  ومحمد محمود ماجدة نوار وعبده عبد اللاه وابراهيم الالفي  أعضاء اللجنة النقابية بطور سيناء .

وقد شهد المهرجان الصيف الذي نظمته نقابة المعلمين بنادي المعلمين  بطور سيناء  اقبال من أبناء المعلمين في مختلف الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية .

وقال عصام إبراهيم  امين صندوق اللجنة النقابية بطور سيناء وأمين لجنة شئون المعلم بنقابة معلمين جنوب سيناء  إن اللجنة النقابية نظمت ذلك المهرجان  لخدمة أبناء المعلمين في مختلف الأنشطة مجانا  مشيرا إلى أن المهرجان شهد إقبالا كبيرا من أبناء المعلمين تعاون كبير من المعلمين .

وأشارت عبير الطباخ عضو اللجنة النقابية أن المهرجان فرصة لالتقاء المعلمين وأبنائهم في أنشطة مختلفة تعليمية ورياضية من أجل تقوية مستوياتهم والتعارف وتبادل الخبرات وخاصة أن أبناء المعلمين متميزين علما وخلقا .

المهرجان طوال أيام الأسبوع

ومن جانبه أكد عادل  عجيب  رئيس اللجنة النقابية بطور سيناء إن المهرجان طوال أيام الأسبوع لمعلمين متميزين اختاروا أن يتطوعوا لخدمة أبناء زملائهم المعلمين مجانا مشيرا إلي تم اتخاذ جميع التدابير الاحترازية لفيروس كورونا من مطهرات وارتداء الكمامة الطبية والتباعد بين الحضور  واضاف عجيب أن أبناء المعلمين يستحقوا الكثير من النقابة مشيرا إلي  النادي مفتوح لمجموعات التقوية بالمجان في معظم المواد الدراسية علاوة علي إقامة المسابقات العلمية والرياضية 
اقرأ أيضا : 
جنوب سيناء قبلة السياحة الأردنية والعراقية

مهرجان الصيف

IMG_٢٠٢١٠٧٠٣_١٨١٤٠٠
IMG_٢٠٢١٠٧٠٣_١٨١٤٠٠
IMG_٢٠٢١٠٧٠٣_١٨١٠٤٤
IMG_٢٠٢١٠٧٠٣_١٨١٠٤٤
IMG_٢٠٢١٠٧٠٣_١٧٣٤٢٠
IMG_٢٠٢١٠٧٠٣_١٧٣٤٢٠
IMG_٢٠٢١٠٧٠٣_١٧٣٤١٨
IMG_٢٠٢١٠٧٠٣_١٧٣٤١٨
IMG_٢٠٢١٠٧٠٣_١٧٣٢٢٧
IMG_٢٠٢١٠٧٠٣_١٧٣٢٢٧
IMG_٢٠٢١٠٧٠٣_١٧٢٨٤٣
IMG_٢٠٢١٠٧٠٣_١٧٢٨٤٣
انطلاق مهرجان الصيف أبناء المعلمين طور سيناء

ترشيحاتنا

يستمر لفترات طويلة .. الأرصاد تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة .. فيديو

الداخلية تضبط المتهم بهتك عرض طفلة داخل مكتبه في أوسيم

القبض على مصري بتهمة طعن حاخام يهودي في أمريكا.. تفاصيل

بعد آخر اصدار لـ AIRCAR .. ما هو مستقبل السيارات الطائرة ؟

7 مشروعات استثمارية تتمتع بحوافز ومزايا بالجملة ..تعرف عليها

أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي: لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا.. وتطورات مفاجئة لـ دلال عبدالعزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هزيمة ساحقة .. شعب تيجراي يلقن آبي أحمد درسا قاسيا

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

مشروع قانون.. حبس وغرامة حال تأجيرك عقارا دون إخطار الشرطة

محمد النادي: دلال عبد العزيز تتماثل للشفاء لكنها تحتاج إلى الأكسجين ..فيديو

الرئيس السيسي: لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية|فيديو

إصابة نجم الأهلي قبل السفر إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة

أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي: لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا.. وتطورات مفاجئة لـ دلال عبدالعزيز

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والبط والأرانب من المزرعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية عمل شوربة الملفوف .. وصفات متعددة وأهم نتائجها وشروط نجاحها

احذر.. خط صغير على أظافر امرأة يكشف إصابتها بسرطان قاتل|صور

بمياه النار.. هجوم مشجعة على لاعب كرة قدم شهير ودخوله في حالة حرجة

حيلة صادمة تكشف عن أوساخ متراكمة عند تنظيف الملاعق الخشبية|شاهد

فيديو

بحضور السيسي وبن زايد.. أبرز مشاهد افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية..فيديوجراف

منها علاوة القطاع الخاص .. 6 هدايا للمصريين هذا الشهر "فيديوجراف"

2 مليون جنيه وابتزاز .. تفاصيل جديدة في أزمة حسام حبيب وشيرين

احذر الغش.. عيوب عليك اكتشافها لتجنبها عند شراء الأضحية

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ