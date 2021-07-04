في 6 معلومات .. تعرف على اختصاصات لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان

نصت المادة 44 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه :" بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات الخاصة بكل لجنة .

اختصاصات لجنة الشئون الأفريقية

تختص لجنة الشئون الأفريقية بما يلى :

1-العلاقات مع الدول الأفريقية.

2-شئون منظمة الاتحاد الأفريقى والكيانات والمنظمات الأفريقية.

3-الاتفاقيات والمعاهدات السياسية مع الدول الأفريقية.

4-شئون التعاون والتكامل مع دول حوض النيل.

5-الجوانب السياسية المتعلقة بالتعاون مع الكيانات والاتحادات الأفريقية.

6-شئون المصريين المقيمين فى الدول الأفريقية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون العلاقات مع الدول الأفريقية.



