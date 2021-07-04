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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عرض مسرحية المخططين على خشبة مجمع فنون جامعة حلوان اليوم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ينظم قسم علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب حفل مشروعات تخرج الفرقة الرابعة لـشعبة التمثيل والإخراج وذلك تحت إشراف الدكتورة دعاء عامر رئيس قسم علوم المسرح.

 

 

يتضمن الحفل عرض لمسرحيتي مشروع باللغة العامية بعنوان المخططين.. لـ "يوسف إدريس"، من إخراج د. هبة سامي وذلك اليوم الأحد الموافق ٤ يوليو ٢٠٢١ فى تمام الساعة ٥ مساءً.


وتقام فعاليات العروض المسرحية فى المسرح الكبير بمجمع الفنون جامعة حلوان بمشاركة طُلاب شعبة الديكور والأزياء تحت إشراف الدكتور عبد المنعم علوانى، والدكتور محمد سعد، وطُلاب شعبة الدراما والنقد تحت إشراف د. أسماء يحيى.


وطلبت جامعة حلوان  من الحاضرين بضرورة الالتزام التام بجميع الاجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة من أرتداء الكمامة والحرص على قواعد التباعد الاجتماعي والبعد عن التجمعات بقدر المستطاع قبل العرض المسرحي وبعده


- مجمع الفنون والثقافة جامعة حلوان

ويضم مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان واحدة من أكبر قاعات المسرح بمصر، بـ 1404 مقاعد (980 مقعدا بالصالة الرئيسية، و424 مقعدا بالبلكون)، كما يوجد به خشبة مسرح بمساحة 600 متر مربع، و21 ستارة عرض خلفية تعمل إلكترونيًا بنظام رقمى لتغيير الخلفيات.


كما يحوي المجمع على غرفة تحكم إلكترونى وبروجيكتور عرض سينما، وأجهزة تحكم للإضاءة، ونظام حركة أفقية (أسانسير مسرح) بنظام هيدروليكى بمساحة 40 مترا مربعا، كما تشمل القاعة 2 بلكون دخول لبلكونة المسرح، و4 غرف بالكواليس، و6 غرف تغيير ملابس، بالإضافة إلى 3 غرف للصحافة، و3 غرف للترجمة، مما يتيح إمكانية إقامة العروض المسرحية والغنائية والموسيقية والمؤتمرات العلمية والدولية، وعروض الأفلام السينمائية، والمسابقات الشبابية وغيرها.


ويمثل مبنى العروض الفنية بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان طفرة فنية وهندسية نظرا لمحاكاته دور الأوبرا العالمية في تصميمه، كما أنه متحف توثيقي ستعرض فيه نماذج ومقتنيات لمدينة حلوان، وجنوب القاهرة على مر الأزمنة والعصور، بالإضافة إلى تاريخ جامعة حلوان منذ تأسيسها كأول جامعة تكنولوجية وفنية متخصصة في مصر.

جامعة حلوان بكلية الآداب جامعة حلوان م علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان قسم علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة

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