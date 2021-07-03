عار يحاصر كرامة آبي أحمد.. موكب الذل يعرض آلاف الأسرى من جيشه في تيجراي.. مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن سد النهضة رغم رفضه.. وتدمير سد رئيسي شمال البلاد

جبهة تحرير تيجراي ترفض إعلان آبي أحمد وقف إطلاق النار أحادي الجانب



مطالبات بتحقيق دولي حول جرائم الجيش الإثيوبي في تيجراي



الأمم المتحدة تحذر من تعرض مئات الآلاف من سكان تيجراي لمجاعة



السودان يرحب بقرار مجلس الأمن عقد جلسة بشأن سد النهضة

ضربات متلاحقة يتلقاها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي لم يكد يحتفل بفوزه بولاية ثانية في منصبه بعد انتخابات شابها كل ما يثير الشكوك بشأن نزاهتها، حتى ارتطم بأزمات تحاصره من كل صوب.

واليوم السبت تحديدًا، تلقت كرامة آبي أحمد ضربة موجعة، جسدها استعراض جبهة تحرير شعب تيجراي المتمردة ما يربو على 7 آلاف أسير من الجيش الإثيوبي سقطوا في قبضتها خلال معارك السيطرة على الإقليم المتمرد شمالي البلاد.

وجاء استعراض موكب عار آبي أحمد هذا غدة الإعلان عن تدمير جبهة تحرير شعب تيجراي سد تكيزي الواقع بالإقليم نفسه، وذلك بعدما أعلنت الحكومة الإثيوبية وقف إطلاق أحادي الجانب في الإقليم الغارق في الصراع.

وأعلنت حكومة آبي أحمد وقف إطلاق النار في إقليم تيجراي من جانب واحد الاثنين الماضي، بناءً على طلب من حكومة الإقليم المؤقتة الموالية للحكومة الفيدرالية، بعدما عجزت قوات الأخيرة عن تحقيق انتصار حاسم، وإن حاولت تسويغ قرار وقف إطلاق النار بكونه خطوة طبيعية بعدما حقق الجيش الإثيوبي أهدافه الرئيسية، الأمر الذي يشي موكب الأسرى اليوم بكذبه وتلفيقه.

وأعلنت جبهة تحرير شعب تيجراي المتمردة على الحكومة الإثيوبية، عن عدم توقف المعارك بالإقليم قبل تحرير كل إقليم تيجراي من القوات الإثيوبية والميليشيات المعاونة لها في الهجوم على الإقليم وتعريضه لمجاعة هائلة، وفق ما ذكرت صحف دولية عدة.

وفي إعلان صريح من المتمردين للنأي بأنفسهم عن أي جرائم تكون قد ارتكبت بحق المدنيين، ذكرت جبهة تيجراي "إننا نطالب بتحقيق دولي في المجازر التي ارتكبتها القوات الإثيوبية في تيجراي" التي تحركت إلى تيجراي بأوامر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وبدعم القوات الإريترية.

وكانت الأمم المتحدة قالت مطلع يونيو إن ما لا يقل عن 350 ألفا من سكان تيجراي يواجهون خطر المجاعة، فيما قدرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية العدد الأسبوع الماضي بنحو 900 ألف.

من جهته، دق برنامج الأغذية العالمي ناقوس الخطر بشأن تدمير جسر عبر نهر تيكيزي قبل أمس الخميس، وقال مسؤول ببرنامج الأغذية العالمي للصحفيين في جنيف الجمعة "أصبح لدينا طريق واحد ممكن إلى تيجراي أطول بكثير ويستغرق وقتا أطول للوصول إلى المناطق الأشد تضررا في تيجراي".

وقال تومي تومبسون منسق الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي إن البرنامج"علق عملياته لنحو 48 ساعة فحسب، وبعدها سرعان ما بدأنا العمل في الشمال الغربي وربما ننجح بحلول مطلع الأسبوع في الوصول إلى نحو 40 ألفا".

كما حذر مسؤولون بالأمم المتحدة مجلس الأمن من أن أكثر من 400 ألف في إقليم تيجراي يعانون المجاعة حاليا، ومن احتمال وقوع مزيد من الاشتباكات في المنطقة برغم إعلان وقف إطلاق النار.

من جانب آخر، أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد جلسة بشأن سد النهضة الخميس المقبل، استجابة لطلب من السودان أيدته مصر، وضدًا على رغبة إثيوبيا التي رفضت عقد الجلسة من حيث المبدأ.

وكانت مصر قد طالبت، الخميس الماضي، مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الأثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي.

وأكدت مصر أنه "بعد 10 سنوات من المفاوضات، تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليا في حدوث احتكاك دولي، يعرض استمرار السلم والأمن الدولي، للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي".

من جانبها علقت إثيوبيا على طلب مصر، بقولها إن "عملية التفاوض برعاية أفريقية هي المنصة الوحيدة للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية، مضيفا أن "قضية سد النهضة ليست من اختصاص مجلس الأمن الدولي".

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي على أن سد النهضة الأثيوبي مشروع تنموي، وليس مسألة أمنية، لذا يجب على مجلس الأمن "رفض الطلب".

وأعربت حكومة السودان اليوم عن ترحيبها باستجابة رئيس مجلس الأمن لطلب السودان الخاص بعقد جلسة لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتصريحه بعقد الجلسة في الثامن من هذا الشهر.