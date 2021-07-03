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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ساحة رأي

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

صدى البلد

يُحكى أن فأرا تسامق وقال للأسد بعد أن داسه بقدمه هلم بارزني وجها لوجه ودعنا نرى من منا ينتصر , فضحك الأسد وقال ما داستك قدمي إلا لأنك أقل من تنهشك أسناني.

في الثالث من يوليو من العام ألفين وثلاثة عشر سقط الفأر الإخواني بلا رجعة أمام الأسد المصري وكانت القوات المسلحة هي رأس الحربة في ذلك النصر بلا شك مرتكنة إلى إرادة الشعب المصري العظيم , بعد أن ظنت الجماعة الإرهابية أن بإمكانها اختطاف مصر وبعد أن توهمت أن وصول جاسوسها الراحل محمد مرسي إلى كرسي الرئاسة هي بداية التمكين التي طالما داعبت به مشاعر منتسبيها ,أولئك المنتسبين الذين صدقوا أن مصر أصبحت مستعمرتهم الأبدية فعاثوا في الأرض مستكبرين ومبشرين بمئة سنة يحكمون فيها مصر ,ولكن هيهات فإرادة الشعب وقواته المسلحة البطلة كانت لتلك الخطة الدنيئة بالمرصاد.

يجادل المجادلون بأن من حق هؤلاء أن يصلوا إلى السلطة مثلهم كغيرهم وأن ذلك إن كان بالصندوق فلا مشكلة , وأن تلك هي الديمقراطية , والحقيقة أن في ذلك تدليس كبير , وليست الديمقراطية أبدا هي تلك الصندوقراطية التي يتحدثون عنها , فكلنا رأينا كيف اعتدى مرسي على الدستور والقانون بإعلانه الغير دستوري والذي كاد أن يقول فيه أنا ربكم الأعلى , كلنا رأينا كيف افتقد مرسي شرعية الإنجاز التي هي مكمل لا يمكن إهماله , كلنا رأينا محاولات التسلل الإخوانية إلى مؤسسات الدولة مستهدفة تغيير الهوية المصرية والتي لولا يقظة مؤسساتنا السيادية لنجحت لا سمح الله , كلنا رأى عاما من الخوف وانقطاع الخدمات والظلام المادي والمعنوي ,فجاءت لحظة الثالث من يونيو لتبدد ذلك الظلام وتحيله نورا يتمتع في ظله المصريون.

إن اللحظة التي نعيشها الآن من قوة الدولة المصرية على كل الأصعدة نحن مدينون فيها للثالث من يوليو ولقواتنا المسلحة ولرئيسنا عبد الفتاح السيسي الذي حمل روحه على كفه مضحيا لا يخاف في الله وفي شعبه لومة لائم , لحظة القوة التي نعيشها الآن رغم الحرب الضروس التي شنها علينا حلفاء الإخوان في كل مكان لسنين, ورغم تلك الحرب نرى الآن مصر ورئيسها يضعون الخطوط الحمر لقوى إقليمية توسعية رتعت في إراضي البلاد الجارة ,نرى مصر تتدخل لمساعدة الأشقاء في فلسطين على ما كان من بعضهم غير عابئة بالغضب الإسرائيلي من تلك المساعدة , نرى رئيس مصر في العراق لأول مرة منذ ثلاثين عاما يوقع البروتوكولات من أجل اعمار العراق , نرى تقدما على مستوى القوة العسكرية صنفت مصر معه من القوى العشر الكبرى في العالم.

إن الإنجازات التي تحققت في مجال توليد الكهرباء حتى حققت مصر فائضا أعلى من أي معدل فائض في العالم يجعل مصر جاهزة لتصدير الكهرباء حتى لأوروبا وهو بكل تأكيد انجاز مرتبط بلحظة الثالث من يوليو .
عاصمة جديدة كاملة أوشكت مصر على الانتهاء من تجهيزها في زمن قياسي وافتتاحها هي انجاز ندين فيه للثالث من يوليو .
شبكة طرق عملاقة أنجزت في زمن قياسي , مبادرة كريمة لحياة كريمة لم تترك قرية في مصر إلا وطرقت أبوابها , تطوير للعشوائيات وتسكين لأهلها في أرقى المساكن الحديثة المجهزة من أجلهم والمنجزة هي أيضا في وقت قياسي 
لو أطلقت العنان لقلمي لما استطعت أن أحصي ما صنعته الدولة المصرية والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرتكزة على إرادة الشعب المنتصرة في الثالث من يوليو ولكنها محاولة لرد الفضل لأهله وتذكير للمصريين بما أنجزوه بانتصارهم على قوى الشر في الثالث من يوليو .
تحيا مصر عزيزة بأهلها ويحيا رئيسها عزيز مصر الرئيس السيسي  ولا عزاء للخونة ومن يناصرونهم.

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