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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأحد المقبل.. دورة تدريبية حول تدويل التعليم بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، عن مجموعة البرامج التدريبية لشهر يوليو 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


ومن هذه الدورات التدريبية، دورة تدريبية حول تدويل التعليم الساعة التاسعة صباحا حتى 2 ظهرا بدار الضيافة بحرم الجامعة بعين حلوان يومي 11 و 12 يوليو 2021.


وتقام هذه الدورة بدار الضيافة بجامعة حلوان وسط إجراءات احترازية من كورونا.


وأشار مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، إلي أنه على المهتمين بالدورات التدريبية من العاملين بالجامعة بمتابعة صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لمعرفة خريطة الدورات الشهرية وطرق الحجز.

 

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الأحد المقبل.. دورة تدريبية عن الاختبارات الإلكترونية بجامعة حلوان

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ويتم يتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.


وكان اجتمع وفد من جامعة حلوان بمركز الصف والقرى التابعة مع ممثلى قيادات جمعيات المجتمع المدنى، ومدير عام إدارة تعليم الكبار بمدينة الصف، وبعض موجهى الإدارة التعليمية، ومسئولي الجمعيات الأهلية بمجلس المدينة، ومديرى المراكز الطبية وغيرهم من المسؤولين على المستوى الحكومى والأهلى.

 

يأتي ذلك في إطار الدور الحيوي الذى يقوم به قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان في تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية.


وتكون وفد الجامعة من  الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد وحل المشكلات المجتمعية، والدكتورة رشا صالح وكيل كلية الآداب لخدمة شئون المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عبد الرشيد منسق مشروع محو الأمية بالجامعة.

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