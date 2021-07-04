سعر الدولار اليوم الأحد 4-7-2021

استقرت أسعار الدولار في مستهل تعاملات اليوم الاحد الموافق 4-7-2021 وذلك علي مدار الأسبوع الماضي.



واعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.



وصل ادني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنوك “ الاهلي المصري، المصرف العربي الدوليAIB، المصرف المتحد، الاسكندرية،ABC، سايب، مصر”.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو بلغ 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك “ قطر الوطني الاهليQNB،مصرف ابوظبي الإسلامي، HSBC، الأهلي اليوناني، البركة الإسلامي، الامارات دبي الوطني، الأهلي المتحد، التعمير والإسكان”.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنكي “ الاستثمار العربي التجاري الدوليCIB”.



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك “ ابوظبي الأول، التجاري وفا، بلوم، كريدي أجريكول، العقاري المصري العربي، قناة السويس، المشرق، العربي الافريقي الدولي، المصري لتنمية الصادرات، ابوظبي التجاري،عودة، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، العربي”.



بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جينه للبيع في بنك مصر إيران للتنمية.

اعلي سعر لـ الدولار

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة.



ووصل سعر الدولار مقابل الحنيه نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع في بنك فيصل الاسلامي.