علوم عين شمس تستطلع آراء طلابها في أنشطة التعلم عن بعد

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية علوم جامعة عين شمس إنه في إطار سعي الجامعة لتحسين أنظمة التعليم، ندعو جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بالكلية لملء استطلاع الرأي التالي حول أنشطة التعليم عن بعد.

ويمكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة استطلاع آرائهم من خلال هذا الرابط

استطلاع الرأي لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

استطلاع الرأي للطلاب

ومن جانبه قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إنه سوف يتم الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الفرق بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة لامتحانات نهاية العام الدراسي، مؤكدا إنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الامتحانات خلال الشهر الحالي.

وأكد الدكتور محمد عين شمس، خلال تصريحاته لصدى البلد، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تمت بشكل طبيعي دون أي معوقات.

وأشار عميد كلية العلوم جامعة عين شمس إلي أنه منذ بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لم تكتشف حالات كورونا بين الطلاب حتى الآن، مؤكدا علي تطبيق الإجرءات الاحترازية أثناء فترة الامتحانات.

مصريقيا

الجدير بالذكر انضمت مجلة (مصريقيا) التي تصدرها كلية البنات جامعة عين شمس لقاعدة البيانات العالمية DOAJ للمجلات مفتوحة المصدر والتي تحوي أكثر من 16 الف مجلة عالمية محكمة صرحت بذلك الدكتورة رقية شلبى عميد الكلية مؤكدة أن ذلك يعد إنجاز علمي جديد يضاف لقائمة إنجازات جامعة عين شمس .



وأضافت عميد كلية البنات جامعة عين شمس بأن هذا يعتبر إنجازا هاما ينعكس إيجابيا علي النشر العلمي الدولي لمجلة مصريقيا حيث يتيح الوصول إليها من ملايين الباحثين علي مستوي العالم.