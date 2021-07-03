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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الأحرار: قاعدة 3 يوليو رسالة مصر في حفظ أمنها واستقلال قرارها

قاعدة 3 يوليو
قاعدة 3 يوليو

أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة في عملية تعزيز القوات وإنشاء قواعد عسكرية ضخمة تضاف إلى صفوف قوات الدفاع المصري وآخرها قاعدة 3 يوليو.

وقال الحزب في بيان له، إن افتتاح الرئيس قاعدة 3 يوليو البحرية الضخمة تزامنًا مع ذكرى بيان الانتصار للشعب والخلاص من جماعة السواد، رسالة مفادها أن مصر القادرة على صنع القرار تستطيع حماية وحفظ سيادتها بسواعد أبنائها وقواتها المسلحة الباسلة.


وأضاف الحزب، أن الموقع الإستراتيجي للقاعدة 3 يوليو العسكرية في منطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر قرب الحدود الليبية يضمن حماية وصون الخط الحدودي وسلامة الجوار من الأشقاء لتحقيق أقصى درجات استقرار الأمن القومي.

 

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع بقيادته الرشيدة إحداث طفرة نوعية داخل القوات المسلحة المصرية من تعدد الأسلحة وتنوعها واستحداث قواعد ومنظومة رائدة للقوات مما جعل قواتنا صدارة الأمم وفي عداد الأوائل عَالَمِيًّا بفضل القائد الأعلى للقوات المسلحة ورجال الدولة.

 

وأشار إلى أن وجود القاعدة العسكرية في "جرجوب" تمثل تأمينا اقتصاديا وعسكريا للمنطقة من الساحل الشمالي علي المتوسط مع حدود ليبيا، ولاسيما وجود ارصفة حربية وتجارية ومهبط طائرات وميادين تدريب وعمليات، ومجمع أنشطة.

 

وأعرب حزب المصريين الأحرار رئيسًا وأعضاء عن خالص الشكر والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية درع وسيف الوطن على الجهود العظيمة والمضنية لتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد من كل الحدود والاتجاهات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة قاعدة 3 يوليو حزب المصريين الاحرار الدكتور عصام خليل

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