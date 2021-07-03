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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسباب ارتفاع صوت تكييف السيارة وضعف الأداء الفني

أسباب ارتفاع صوت
أسباب ارتفاع صوت تكييف السيارة و ضعف الأداء الفني

يشكل تكييف السيارة أهمية كبيرة لجميع قائدي السيارات، خاصة في هذه الأجواء القاسية المتعلقة بفصل الصيف، فعند ارتفاع درجات الحرارة يبقى هو المنقذ الوحيد للتخفيف من حدتها، و لكن يتساءل الكثيرون عن الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الأداء الخاص به، إلى جانب بعض الأعطال التي يتعرض لها تكييف السيارة بشكل عام وأبرزها ارتفاع صوت المكيف.

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و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أهم الأسباب الخاصة بمشكلات تكييف السيارة.

 

أسباب ارتفاع صوت تكييف السيارة وضعف الأداء الفني 

تتعدد الأسباب الخاصة بهذه النقطة و أبرزها تلف فلتر التكييف، و يرجع ذلك إلى تعرضه للكثير من الأتربة و الغبار، ما يؤثر بشدة على أدائه الحركي، و مع كثرة هذه التراكمات يدخل تكييف السيارة في مواجهات عديدة لتجميع قوته وإمداد مقصورة القيادة بهواء نظيف، ولهذا السبب يجب أن نقوم بتنظيف فلتر التكييف جيدًا، و تغييره في حالة تعرضه للتلف، و ننصح باقتناء المنتج الأصلي و الابتعاد تمامًا عن النسخ المقلدة.

 

ومن الأسباب التي تؤثر على أداء تكييف السيارة انسداد سربنتينة التكييف، أو وجود تسريبات داخل المبردات الخاصة به، و ربما يكون هناك أعطال قد أصابت الفيوزات الداخلية بالإضافة إلى ثرموستات التبريد  التي لها عامل مهم في الحصول على هواء مناسب، و من الممكن أيضا أن تكون نوعية الفريون المستخدمة في الشحن غير جيدة، أو انتهاء العمر الافتراضي للكمبريسور في بعض الحالات النادرة.

 

وتكمن  أبعاد مشكلات ضعف الأداء الفني لمكيف السيارة في نقطة هامة و هي ، ارتفاع درجة حرارة للسيارة  لذلك يجب أن نطمئن جيدًا على مستوى التبريد  الذي يشمل الهيكل المعدني الردياتير، و التأكد من نظافته و عدم احتوائه على عوامل الصدأ، و من الأفضل أن نستخدم المياه الخضراء للحصول على أفضلية الأداء، مع الاهتمام بمستوى المياه داخل القربة البلاستيكية الجانبية و عدم تعديها لعلامة الحد الأقصى MAX.

و يجب أن نتابع الحالة العامة لمروحة التبريد، و التأكد من عملها بطريقة مثالية، و لكي نضمن مستوى رائع لمكيف السيارة من الأفضل أن نقوم بتنظيف الهوايات الداخلية الواقعة داخل مقصورة القيادة، إلى جانب الاصطفاف بعيدًا عن اشعة الشمس المباشرة، ولاشك أن زر AC له عامل مهم في تلك المنظومة و هو المسؤول عن امداد السيارة بالتبريد المثالي.

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