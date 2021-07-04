بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المميز والاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان

يبدأ جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، اليوم الأحد، وحتى الثلاثاء، في تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بالحي 38، وقطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالحي 19 بمدينة العاشر من رمضان، والتي تم حجزها بالقرعة العلنية.

و على المواطنين الفائزين بقطع الأراضي، التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بمقر الجهاز ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك وكافة المستندات الخاصة بقطعة الأرض قبل الاستلام.



من جانبه، أوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم اليوم ، الأحد، تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بالحي 38 من 1 : 17 بالمجاورة الأولى، والقطع من 1 : 8 بالمجاورة الثانية، يوم الإثنين 5/7/2021، والقطع من 1 : 13 بالمجاورة الثالثة، يوم الثلاثاء 6/7/2021، والقطع من 1 : 27 بالمجاورة الرابعة، يوم الأربعاء 7/7/2021، والقطع من 1 : 56 بالمجاورة الخامسة، يوم الخميس 8/7/2021، والقطع من 1 : 3 بالمجاورة السادسة، يوم الأحد 11/7/2021، والقطع من 1 : 7 بالمجاورة السابعة، يوم الإثنين 12/7/2021، والقطع من 1 : 7 بالمجاورة الثامنة، يوم الثلاثاء 13/7/2021.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالحي 19 المجاورة الأولى، القطع من 1 : 30، يوم الأربعاء 14/7/2021، والقطع من 31 : 60، يوم الخميس 15/7/2021، والقطع من 61 : 90، يوم الأحد 18/7/2021، والقطع من 91 : 120، يوم الأحد 25/7/2021، والقطع من 121 : 150، يوم الإثنين 26/7/2021، والقطع من 151: 180، يوم الثلاثاء 27/7/2021، والقطع من 181 : 210، يوم الأربعاء 28/7/2021، والقطع من 211 : 240، يوم الأحد 1/8/2021، والقطع من 241 : 270، يوم الإثنين 2/8/2021، والقطع من 271 : 300، يوم الثلاثاء 3/8/2021، والقطع من 301 : 330، يوم الأربعاء 4/8/2021، والقطع من 331 : 360، يوم الخميس 5/8/2021، والقطع من 361 : 390، يوم الأحد 8/8/2021، والقطع من 391 : 420، يوم الإثنين 9/8/2021، والقطع من 421 : 450، يوم الثلاثاء 10/8/2021، والقطع من 451 : 465، يوم الأربعاء 11/8/2021.



وأشار المهندس أحمد عمران، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالحي 19 المجاورة الثالثة، القطع من 1 : 30، يوم الأحد 15/8/2021، والقطع من 31 : 60، يوم الإثنين 16/8/2021، والقطع من 61 : 90، يوم الثلاثاء 17/8/2021، والقطع من 91 : 120، يوم الأربعاء 18/8/2021، والقطع من 121 : 150، يوم الخميس 19/8/2021، والقطع من 151 : 180، يوم الأحد 22/8/2021، والقطع من 181 : 210، يوم الإثنين 23/8/2021، والقطع من 211 : 240، يوم الثلاثاء 24/8/2021، والقطع من 241 : 270، يوم الأربعاء 25/8/2021، والقطع من 271 : 305، يوم الخميس 26/8/2021، وتخصيص الأيام من الأحد 29/8/2021 : الأحد 31/8/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

