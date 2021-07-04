كيفية التغلب على الحر الشديد فى الصيف .. نصائح مهمة يجب الالتزام بها .. و10 أطعمة تقلل من أضرار ارتفاع الحرارة أبرزها الخيار

ارتدى ملابس خفيفة الوزن واللون فى الحر الشديد

لا تترك الأطفال فى السيارة خلال النهار فى الصيف

يزيد الحر الشديد فى معاناة الإنسان من متاعب عديدة نتيجة عدم قدرة الجسم على التأقلم مع ارتفاع درجات الحرارة، فلا يتمكن من القيام بوظائفه على أكمل وجه، وأضرار الحر الشديد على الإنسان مشاكل الضغط والهبوط والإجهاد الحراري وانخفاض القدرة على التركيز واضطرابات القلب والجفاف كما يجعل الإنسان غير قادر على أداء الكثير من المهام.

رصد مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي “ CDC” عدة نصائح تساعد فى الوقاية من أضرار الحر الشديد فى الصيف.

درجات الحرارة مرتفعة جدا واتخذ خطوات لحماية نفسك من الحر الشديد وانصح أصدقاءك باتباعها:

1- اجلس في مكان داخلي مكيف قدر إلامكان ولا تخرج للشارع إلا فى حالة الضرورة .

2- تناول الكثير من السوائل والمشروبات الصحية حتى لو لم تشعر بالعطش .

3- جدول الأنشطة والمهام خارج المنزل بعناية بحيث تتجنب التعرض المباشر للشمس قدر الإمكان خاصة فى وقت الذروة “ الظهيرة”.

4- احرص على ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة الوزن وذات ألوان فاتحة وواقي من الشمس.

5- استحم بماء بارد أو استحم حتى تبرد حيث يقلل كثيرا من العور بـ الحر الشديد.

6- خطر جدا ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة في السيارات فى أوقات الحر الشديد نهائيا .

7- احرص على متابعة الأخبار المحلية للحصول على معلومات الطقس بشكل مستمر .

8- التزم بتطبيق نصائح الصحة والسلامة التى توجهها الجهات المسئولة فى بلدك.

أطعمة مفيدة فى الصيف

وللوقاية من مخاطر الحر الشديد، نعرض لك قائمة بأهم الأكلات التى تحافظ على سلامة الجسم عند وجود ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة ، وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ hellomagazine”

الطماطم

تحتوى الحمراء 94 في المائة من المياه بينما الصنف الأخضر حوالي 93 في المائة مما يجعلها طعاما مفيدا جدا للإنسان عند ارتفاع درجات الحرارة لأنها تروى الجسم الجسم وتمنع الجفاف وتحتوي على نسبة عالية من الليكوبين المضاد للأكسدة و هومانع قوي للسرطان.

الخضر الورقية



تتكون الخضر الورقية الداكنة من 80-95٪ ماء مما يجعلها سهلة الهضم، مما يعطي إحساسًا بالبرودة في الجسم فى الحر الشديد.



البطيخ





يتم تصنيف البطيخ ضمن أشهر الأكلات التى يتم تناولها عند ارتفاع درجات الحرارة فى الصيف حيث يمتلك البطيخ البارد القدرة على منح الشعور بالارتواء، كما أنه منخفض في السعرات الحرارية ومحتوى مائي مرتفع (95 في المائة) .

الفلفل الحار

يعد الفلفل الحار من الأطعمة التى يفضل تناولها عند ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة فى فصل الصيف ، لكن الكاري والفلفل يحفز مستقبلات الحرارة في الفم ويعززا الدورة الدموية ويسببا لك التعرق مما يبرد الجسم.



الكرفس

يحتوى هذا النبات يحتوي على 95 في المائة من الماء بالإضافة إلى أن كوب الكرفس المفروم يحتوي على 16 سعرة حرارية فقط مما جعله طعاما جيدا عند ارتفاع درجات الحرارة فى الصيف.



البروكلي

يعد الكربوهيدرات الذكية وغني بالألياف التي تساعد على الهضم وتحافظ على انخفاض نسبة السكر في الدم وتمنع الإمساك ويحتوى على 91 في المائة من الماء نسبة مكوناته.



الشوربة

تعد الوصفات التي تحتوي على نسبة عالية من السوائل تساعد في تحقيق مستويات الترطيب واختيار حساء خضار أخف بدلاً من حساء اللحم الثقيل عند الشعور بـ الحر الشديد.



التوت

وفى اللطب الصيني التقليدي فإن الفراولة، والعنب البري، التوت البري كلها فواكه قلوية للغاية حيث يولدون طاقة باردة في الجسم .



حليب جوز الهند وماء جوز الهند

يعد اللبن وماء جوز الهند على عناصر غذائية مهمة تساعد في الترطيب، مما يعني أن كليهما مليئ بالفوائد الصحية.

الخيار

يعد الخيار من الخضروات التى يجب تناولها فى أوقات الحر الشديد لأنه يحتوي على الكثير من الماء للمساعدة في الحفاظ على برودة الجسم .