أخبار التعليم..تفاصيل قبول 20% من طلاب الثانوية العامة بالجامعات التكنولوجية و80% للدبلومات الفنية...امتنع عن الدروس الخصوصية.. تعليم كفر الشيخ تكرم مدرسًا يعمل مشرفا بمطعم

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وهي كالآتي:



التعليم العالي توضح تفاصيل قبول 20% من طلاب الثانوية العامة بالجامعات التكنولوجية و80% للدبلومات الفنية



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعات التكنولوجية قد تم إنشاؤها وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019؛ بهدف إمداد سوق العمل الداخلى والخارجى بالفنيين المدربين والمؤهلين، ورفع مستوى خريجى التعليم الفني، كما تقبل طلاب الثانوية العامة بنسبة ٢٠٪، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجى المعاهد المتوسطة بنسبة ٨٠٪ من إجمالي عدد المقبولين، ولجميع المتقدمين اختبارات قبول.

اليونسكو تُنظم اجتماعًا افتراضيًا حول تأثير جائحة كورونا على أنظمة التعليم العالي



تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا مقدماً من الدكتور غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو حول تنظيم اليونسكو الاجتماع الافتراضي؛ لمناقشة دراسة نتائج الاستبيان الذي أطلق من قبل المنظمة للدول الأعضاء بها خلال الفترة من 15 ديسمبر 2020 إلى 12 فبراير 2021 للتعرف على تأثير جائحة كورونا على أنظمة التعليم العالي (إعادة فتح الجامعات وإعادة تصورها) وكيفية تعامل الدول الأعضاء مع هذه الجائحة والتمكن من العمل على رقمنة التعليم والذي افتتحته ستيفانيا جيانيني مساعدة المديرة العامة لشؤون التعليم باليونسكو بمشاركة د. محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات و د. داليا سامي الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات.

جامعة سوهاج تستعد لافتتاح صالة اللياقة البدنية بكلية الطب البيطري



تفقد الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، التجهيزات النهائية لافتتاح أول صالة للياقة البدنية بمقر كلية الطب البيطري بالحرم الجامعي الجديد، يرافقه الدكتور بهاء الدين عبدالله القائم بأعمال عميد كلية الطب البيطرى والدكتور محمد حسني الرشيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وحسين عزت مدير رعاية الشباب بالكلية.

امتنع عن الدروس الخصوصية..تعليم كفر الشيخ تكرم مدرسًا يعمل مشرفا بمطعم



كرمت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، يوسف صابر، معلم التاريخ بمدرسة الوقف للتعليم الأساسي، وسط أسرته والعمال والعاملين بالمطعم الذي يعمل به، وأهدته مصحفاً، وعبرت عن فرحتها به، لأنه امتنع عن الدروس الخصوصية، واتجه للعمل كمشرف على العمال بأحد المطاعم.

لـ طلاب الثانوية العامة.. خبير تربوي: 9 كليات ضرورية يحتاجها سوق العمل



تبدأ خلال أيام قليلة امتحانات الثانوية العامة وكثيرون يختارون الكلية التي يدخلونها من دون النظر إذا كانت هذه الكلية ستكون سببا في إيجاد فرصة عمل في المستقبل أم لا؛ مما أدي إلي وجود نسبة كبيرة من البطالة في مصر بين الخريجين، بسبب أن معظم ممن تخرجوا كانوا طلابًا في كليات ليست مطلوبة في سوق العمل..