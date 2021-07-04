عاجل
أخبار التعليم..تفاصيل قبول 20% من طلاب الثانوية العامة بالجامعات التكنولوجية و80% للدبلومات الفنية...امتنع عن الدروس الخصوصية.. تعليم كفر الشيخ تكرم مدرسًا يعمل مشرفا بمطعم أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي: لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا.. وتطورات مفاجئة لـ دلال عبدالعزيز القرار .. والدة الشهيد صلاح حسن: السيسي أنقذنا من الإخوان رئيس دفاع وأمن قومي الشيوخ يكشف الأهمية الاستراتيجية لقاعدة 3 يوليو رئيس برلمانية حماة الوطن: قاعدة 3 يوليو تحافظ على أمن مصر القومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم..تفاصيل قبول 20% من طلاب الثانوية العامة بالجامعات التكنولوجية و80% للدبلومات الفنية...امتنع عن الدروس الخصوصية.. تعليم كفر الشيخ تكرم مدرسًا يعمل مشرفا بمطعم

طلاب ثانوية عامة
طلاب ثانوية عامة

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وهي كالآتي:
 

التعليم العالي توضح تفاصيل قبول 20% من طلاب الثانوية العامة بالجامعات التكنولوجية و80% للدبلومات الفنية
 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعات التكنولوجية قد تم إنشاؤها وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019؛ بهدف إمداد سوق العمل الداخلى والخارجى بالفنيين المدربين والمؤهلين، ورفع مستوى خريجى التعليم الفني، كما تقبل طلاب الثانوية العامة بنسبة ٢٠٪، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجى المعاهد المتوسطة بنسبة ٨٠٪ من إجمالي عدد المقبولين، ولجميع المتقدمين اختبارات قبول.

 

اليونسكو تُنظم اجتماعًا افتراضيًا حول تأثير جائحة كورونا على أنظمة التعليم العالي
 

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا مقدماً من الدكتور غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو حول تنظيم اليونسكو الاجتماع الافتراضي؛ لمناقشة دراسة نتائج الاستبيان الذي أطلق من قبل المنظمة للدول الأعضاء بها خلال الفترة من 15 ديسمبر 2020 إلى 12 فبراير 2021 للتعرف على تأثير جائحة كورونا على أنظمة التعليم العالي (إعادة فتح الجامعات وإعادة تصورها) وكيفية تعامل الدول الأعضاء مع هذه الجائحة والتمكن من العمل على رقمنة التعليم والذي افتتحته ستيفانيا جيانيني مساعدة المديرة العامة لشؤون التعليم باليونسكو بمشاركة د. محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات و د. داليا سامي الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات.

 

جامعة سوهاج تستعد لافتتاح صالة اللياقة البدنية بكلية الطب البيطري
 

تفقد الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، التجهيزات النهائية لافتتاح أول صالة للياقة البدنية بمقر كلية الطب البيطري بالحرم الجامعي الجديد، يرافقه الدكتور بهاء الدين عبدالله القائم بأعمال عميد كلية الطب البيطرى والدكتور محمد حسني الرشيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وحسين عزت مدير رعاية الشباب بالكلية.

 

امتنع عن الدروس الخصوصية..تعليم كفر الشيخ تكرم مدرسًا يعمل مشرفا بمطعم
 

كرمت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، يوسف صابر، معلم التاريخ بمدرسة الوقف للتعليم الأساسي، وسط أسرته والعمال والعاملين بالمطعم الذي يعمل به، وأهدته مصحفاً، وعبرت عن فرحتها به، لأنه امتنع عن الدروس الخصوصية، واتجه للعمل كمشرف على العمال بأحد المطاعم.

 

لـ طلاب الثانوية العامة.. خبير تربوي: 9 كليات ضرورية يحتاجها سوق العمل
 

تبدأ خلال أيام قليلة امتحانات الثانوية العامة  وكثيرون يختارون الكلية التي يدخلونها من دون النظر إذا كانت هذه الكلية ستكون سببا في إيجاد فرصة عمل في المستقبل أم لا؛ مما أدي إلي وجود نسبة كبيرة من البطالة في مصر بين الخريجين، بسبب أن معظم ممن تخرجوا كانوا طلابًا في كليات ليست مطلوبة في سوق العمل..

ترشيحاتنا

يستمر لفترات طويلة .. الأرصاد تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة .. فيديو

الداخلية تضبط المتهم بهتك عرض طفلة داخل مكتبه في أوسيم

القبض على مصري بتهمة طعن حاخام يهودي في أمريكا.. تفاصيل

بعد آخر اصدار لـ AIRCAR .. ما هو مستقبل السيارات الطائرة ؟

7 مشروعات استثمارية تتمتع بحوافز ومزايا بالجملة ..تعرف عليها

أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي: لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا.. وتطورات مفاجئة لـ دلال عبدالعزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هزيمة ساحقة .. شعب تيجراي يلقن آبي أحمد درسا قاسيا

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

مشروع قانون.. حبس وغرامة حال تأجيرك عقارا دون إخطار الشرطة

محمد النادي: دلال عبد العزيز تتماثل للشفاء لكنها تحتاج إلى الأكسجين ..فيديو

الرئيس السيسي: لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية|فيديو

إصابة نجم الأهلي قبل السفر إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة

أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي: لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا.. وتطورات مفاجئة لـ دلال عبدالعزيز

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والبط والأرانب من المزرعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية عمل شوربة الملفوف .. وصفات متعددة وأهم نتائجها وشروط نجاحها

احذر.. خط صغير على أظافر امرأة يكشف إصابتها بسرطان قاتل|صور

بمياه النار.. هجوم مشجعة على لاعب كرة قدم شهير ودخوله في حالة حرجة

حيلة صادمة تكشف عن أوساخ متراكمة عند تنظيف الملاعق الخشبية|شاهد

فيديو

بحضور السيسي وبن زايد.. أبرز مشاهد افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية..فيديوجراف

منها علاوة القطاع الخاص .. 6 هدايا للمصريين هذا الشهر "فيديوجراف"

2 مليون جنيه وابتزاز .. تفاصيل جديدة في أزمة حسام حبيب وشيرين

احذر الغش.. عيوب عليك اكتشافها لتجنبها عند شراء الأضحية

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

أمانى سمير تكتب: فى ذكرى التحرير

د.محمد عونى يكتب: الشناوى يبدع أفريقيا ويخفق محليًا

وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ