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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبرزها التفاح والخوخ.. 4 نصائح لمزارعى الفاكهة المتساقطة يجب مراعاتها

التفاح
التفاح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الفاكهة المتساقطة (التفاح – الكمثري – الخوخ – البرقوق – الكاكي) مراعاتها، خلال شهر يوليو.

 

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

 

أولا: أهم العمليات

1-التقليم الصيفي في الخوخ والمشمش بعد جمع المحصول بإزالة الأفرخ المائية والسرطانات والقمة النامية للأفرع.

 

ثانيا: التسميد

أ‌-       في الأراضي القديمة بمعدل ربع: نصف كجم نترات نشادر أو سلفات نشادر + ربع : نصف كجم سلفات بوتاسيوم / شجرة.

 

ب‌- في الأراضي الجديدة بمعدل 125 جم سلفات نشادر + 125 جم سلفات بوتاسيوم + 50 سم3 حمض فوسفوريك / 1 م3ماء ري.

 

أشجار الكاكي تسمد بسلفات الماغنسيوم بمعدل ربع  كجم / شجرة مع المعدلات السابق ذكرها.

 

ثالثا: الري

 

السنة الأولى 32 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 48 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 54 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 60 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 65 لتر/ الشجرة

 

رابعا: برنامج المكافحة

مقاومة العناكب وذبابة الفاكهة وذبابة الخوخ عند بداية تلون الثمار.

الخوخ الفاكهة المتساقطة الفاكهه وزارة الزراعة المشمش

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