أبرزها التفاح والخوخ.. 4 نصائح لمزارعى الفاكهة المتساقطة يجب مراعاتها

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الفاكهة المتساقطة (التفاح – الكمثري – الخوخ – البرقوق – الكاكي) مراعاتها، خلال شهر يوليو.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا: أهم العمليات

1-التقليم الصيفي في الخوخ والمشمش بعد جمع المحصول بإزالة الأفرخ المائية والسرطانات والقمة النامية للأفرع.

ثانيا: التسميد

أ‌- في الأراضي القديمة بمعدل ربع: نصف كجم نترات نشادر أو سلفات نشادر + ربع : نصف كجم سلفات بوتاسيوم / شجرة.

ب‌- في الأراضي الجديدة بمعدل 125 جم سلفات نشادر + 125 جم سلفات بوتاسيوم + 50 سم3 حمض فوسفوريك / 1 م3ماء ري.

أشجار الكاكي تسمد بسلفات الماغنسيوم بمعدل ربع كجم / شجرة مع المعدلات السابق ذكرها.

ثالثا: الري

السنة الأولى 32 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 48 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 54 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 60 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 65 لتر/ الشجرة

رابعا: برنامج المكافحة

مقاومة العناكب وذبابة الفاكهة وذبابة الخوخ عند بداية تلون الثمار.