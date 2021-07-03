أبرزها التفاح والخوخ.. 4 نصائح لمزارعى الفاكهة المتساقطة يجب مراعاتها
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الفاكهة المتساقطة (التفاح – الكمثري – الخوخ – البرقوق – الكاكي) مراعاتها، خلال شهر يوليو.
وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:
أولا: أهم العمليات
1-التقليم الصيفي في الخوخ والمشمش بعد جمع المحصول بإزالة الأفرخ المائية والسرطانات والقمة النامية للأفرع.
ثانيا: التسميد
أ- في الأراضي القديمة بمعدل ربع: نصف كجم نترات نشادر أو سلفات نشادر + ربع : نصف كجم سلفات بوتاسيوم / شجرة.
ب- في الأراضي الجديدة بمعدل 125 جم سلفات نشادر + 125 جم سلفات بوتاسيوم + 50 سم3 حمض فوسفوريك / 1 م3ماء ري.
أشجار الكاكي تسمد بسلفات الماغنسيوم بمعدل ربع كجم / شجرة مع المعدلات السابق ذكرها.
ثالثا: الري
السنة الأولى 32 لتر/ الشجرة
السنة الثانية 48 لتر/ الشجرة
السنة الثالثة 54 لتر/ الشجرة
السنة الرابعة 60 لتر/ الشجرة
السنة الخامسة 65 لتر/ الشجرة
رابعا: برنامج المكافحة
مقاومة العناكب وذبابة الفاكهة وذبابة الخوخ عند بداية تلون الثمار.