فضائل العشر ومفهوم العمل الصالح .. موضوع خطبة الجمعة القادمة

أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة تحت عنوان "فضائل العشر ومفهوم العمل الصالح ".

وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

بثت صحيفة “سبق” السعودية مقطع فيديو للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، وهو يتضرّع للمولى عز وجل من داخل الحرم المكي الشريف، سائلا الله عز وجل أن يكرم من أكرم بيته، وأن يحفظ المملكة وأمنها واستقرارها.

كما سأل وزير الأوقاف الله أن يزيد هذا البيت تعظيمًا وتشريفًا ومهابة، وأن يكرم كل من زاره حاجًّا أو معتمرًا طائفًا أو مصليًا أو راكعًا أو ذاكرًا.

وختم مختار جمعة دعاءه قائلا: "اللهم لا تحرمنا فضل هذا البيت ما حييتنا، اللهم زده أمنًا وفضلًا وسعة وزده إعمارًا يا رب العالمين".

وكان وزير الأوقاف المصري ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، والوفد المرافق له، أدى يوم أمس؛ مناسك العمرة، خلال زيارته الحالية للسعودية التي بدأت يوم أمس الأول، الخميس، لتوقيع البرنامج التنفيذي بين مصر والسعودية للتعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الشؤون الإسلامية، ونشر الوسطية والاعتدال والتصدي للجماعات المتطرفة.