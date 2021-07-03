لمزارعي الجوافة.. 4 نصائح يجب مراعاتها خلال يوليو
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الجوافة مراعاتها، خلال شهر يوليو.
و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:
أولا: أهم المعاملات
متابعة إزالة الحشائش
ثانيا: التسميد
-التسميد بسلفات النشادر بمعدل 300 جم شهريا تقسم علي دفعات أسبوعية بالتبادل مع 150 جم سلفات بوتاسيوم شهريا علي دفعات أسبوعية
وفي الأراضي الثقيلة تضاف الدفعة الثالثة بمعدل 1 كجم سلفات نشادر
أما الأشجار حديثة النمو غير المثمرة فيفضل إضافة الآزوت علي دفعات شهرية حسب عمر الشجرة ويضاف 4/3 كجم سلفات بوتاسيوم لكل شجرة نثرا في منطقة الشعيرات الجذرية مع خلطه بجزء من تراب التربة .
ثالثا: الري
السنة الأولى 18 لتر/ الشجرة
السنة الثانية 25 لتر/ الشجرة
السنة الثالثة 35 لتر/ الشجرة
السنة الرابعة 60 لتر/ الشجرة
السنة الخامسة 70 لتر/ الشجرة
السنة السادسة 80 لتر/ الشجرة
السنة السابعة 90 لتر/ الشجرة
برنامج الري
الري يوميا في الأراضي التي تروي بالتنقيط والمعدل حسب عمر الأشجار
وكل 15-21 يوما في الأراضي الثقيلة حسب حالة الجو ونوع التربة
رابعا: المكافحة
مكافحة الحشائش ويبدأ العلاج الصيفي للحشرات القشرية بالزيت المعدني كذلك يتم الرش الوقائي ضد ذبابة الفاكهة بالمبيد الموصي به .