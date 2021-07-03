لمزارعي الجوافة.. 4 نصائح يجب مراعاتها خلال يوليو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الجوافة مراعاتها، خلال شهر يوليو.

و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا: أهم المعاملات

متابعة إزالة الحشائش

ثانيا: التسميد

-التسميد بسلفات النشادر بمعدل 300 جم شهريا تقسم علي دفعات أسبوعية بالتبادل مع 150 جم سلفات بوتاسيوم شهريا علي دفعات أسبوعية

وفي الأراضي الثقيلة تضاف الدفعة الثالثة بمعدل 1 كجم سلفات نشادر

أما الأشجار حديثة النمو غير المثمرة فيفضل إضافة الآزوت علي دفعات شهرية حسب عمر الشجرة ويضاف 4/3 كجم سلفات بوتاسيوم لكل شجرة نثرا في منطقة الشعيرات الجذرية مع خلطه بجزء من تراب التربة .

ثالثا: الري

السنة الأولى 18 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 25 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 35 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 60 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 70 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 80 لتر/ الشجرة

السنة السابعة 90 لتر/ الشجرة

برنامج الري

الري يوميا في الأراضي التي تروي بالتنقيط والمعدل حسب عمر الأشجار

وكل 15-21 يوما في الأراضي الثقيلة حسب حالة الجو ونوع التربة

رابعا: المكافحة

مكافحة الحشائش ويبدأ العلاج الصيفي للحشرات القشرية بالزيت المعدني كذلك يتم الرش الوقائي ضد ذبابة الفاكهة بالمبيد الموصي به .