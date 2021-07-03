مدير الكلية البحرية الأسبق: قاعدة 3 يوليو تؤمّن ثروات مصر .. فيديو

قال اللواء بحري محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق، إن قاعدة 3 يوليو البحرية ستتتصدى لأي عدائيات من مسيرات لطائرات أو غواصات، إضافة إلى أنها تؤمن ثروات الدولة المصرية وستتصدى لأي محاولة من الهجرة غير الشرعية.

وأضاف مرزوق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي” عبر فضائية “صدى البلد” ، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن قاعدة 3 يوليو البحرية لديها وحدات تأمين خطوط الاتصالات، ومجهزة لأى محاولات عدائية باستخدام الطائرات بدون طيار.

وتابع مدير الكلية البحرية الأسبق، أن القيادة العامة للقوات المسلحة تعمل على تحديث الأسطول البحري، مؤكدا أن قاعدة 3 يوليو البحرية متخصصة للقوات البحرية وقريبة للجهات الغربية.

وأشار مرزوق إلى أن، القاعدة متكاملة على أعلى مستوى، مؤكدا أن هناك عوائد اقتصادية من قاعدة 3 يوليو البحرية.



افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية

وقال العميد ياسر وهبة خلال حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، إن قدر مصر كان ولا يزال مرهونا دائما بقدر أمتها وتعي جيدًا أن أمنها القومي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.



وأضاف مقدم حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، أن سعى مصر الدائم لامتلاك القوة يأتي من رغبتها في تحقيق السلام، فلسنا دعاة حروب أو صراعات أو نزاعات، لكننا في الوقت ذاته ((إذا فرض علينا القتال دفاعا عن حقوقنا ومكتسبات شعبنا فنحن أهله)) ، ودروس التاريخ تؤكد للقاص والدان أن مصر وإن طال صبرها إلا أنها لا يمكن أبدا لا يمكن أن تفرط في حق من حقوقها، ستظل مصر تنبض بالحياة لترفع امتها العربية رأسها إلى عنان السماء ، واستشهد العقيد ياسر بقصيدة شاعر النيل حافظ إبراهيم "مصر تتحدث عن نفسها".

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحدة تحكم قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالى الغربي لمصر واستمع إلى شرح لعمل الوحدة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.