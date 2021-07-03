البابا تواضروس يبعث رسالة صوتية لطمأنة طلاب الثانوية العامة



بعث البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رسالة صوتية تم نشرها على صفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رسالة طمئنة وتشجيع لطلاب الثانوية العامة قبل بدء امتحانات آخر العام خلال السبت القادم وبدأ حديثه بأية "أَيُّهَا الْحَبِيبُ، فِي كُلِّ شَيْءٍ أَرُومُ أَنْ تَكُونَ نَاجِحًا وَصَحِيحًا، كَمَا أَنَّ نَفْسَكَ نَاجِحَةٌ."



كما شجعهم أن الله سيبارك مجهوداتهم بالرغم من ظروف جائحة كورونا التى تمر على جميع البلاد وشجعهم أنه بعد اسابيع قليلة سيهنئهم بالنجاح والله سيعطي كل واحد كما في قلبه.



وأخيرا تمنى لهم كل النجاح والتفوق وحثهم على الهدوء والثقة والراحة الكافية وأنهم سيجدوا نتيجة اجتهادهم وتعبهم.