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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سمير فرج: قاعدة ٣ يوليو دليل امتلاك مصر قوة عسكرية لا يستهان بها

سمير فرج
سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن إنشاء قاعدة ٣ يوليو البحرية الهدف منها طمأنة الشعب المصري بقوة الجيش المصري وقوة بلادهم، كما تدل على أن مصر لديها قوة عسكرية لا يستهان بها.

وأكد" فرج" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية" الحدث اليوم"، أنه قبل إنشاء هذه القاعدة تم إنشاء قاعدة محمد نجيب وذلك لتأمين حدود مصر البحرية مع ليبيا، إضافة إلى الدفاع عن استثمارات الشعب المصري الداخلية.

وذكر أن مصر لا تريد أي أذى للدول المجاورة بل تريد فقط الحفاظ على آمنها، مؤكدا أن زيارة محمد بن زايد تدل على العلاقة الطيبة بين مصر والدول العربية الشقيقة.


وأفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي  اليوم قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن   قاعدة 3 يوليو  هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة علي الامن البحري باستخدام المجموعات  القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.

كما تمثل  قاعدة 3 يوليو اضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية.

وستكون قاعدة 3 يوليو  نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية. 

حضرة المواطن الرئيس عبد الفتاح السيسي البحرين الأحمر والمتوسط الهجرة غير الشرعية السفير بسام راضي

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