محمد النادي: دلال عبد العزيز تتماثل للشفاء لكنها تحتاج إلى الأكسجين ..فيديو

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا إن آخر أخبار وصلت إليه عن الفنانة دلال عبد العزيز، أنها تتماثل للشفاء.

وأضاف «النادي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، على شاشة «الحدث اليوم»، أن الفنانة دلال عبد العزيز ما زالت في حاجة للأكسجين بطرق إمداد التنفس الصناعي غير النافذة أي بدون وضعها على أنبوبة حنجرية.

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

وكشفت الفنانة دلال عبد العزيز وزوجها الراحل سمير غانم خلال حلقة سابقة من برنامج " تلاتة في واحد" الذي قدمته الفنانة شيماء سيف عن الأمور المادية في حياتهم وكيف كانوا يتعاملون معها.

وقالت دلال عبد العزيز" بخصوص الأمور المادية كان لكل واحد مننا أمواله الخاصة ؛ وكانت لا توجد بيننا أي مشاكل بخصوص الأمور المادية ؛ مقارنة بما كنت أراه مع أزواج اخرين ؛ معلقة " كنت بسمع بلاوي بين الناس ".



وأضافت دلال عبد العزيز" كنا واحد في موضوع المال ؛ أي حد يدفع ثمن الكهرباء أو أي شيء آخر ؛ مكنش بيننا الحته دي خالص ".

وتابعت دلال عبد العزيز:" أنا أرى أن المرأة وزوجها لابد أن يساعدا بعضهما.. ولو تعرض في أيام لضائقة مالية لابد أن تساعده زوجته "

واختتمت دلال عبد العزيز :" الراجل البخيل بيبقي بخيل في كل حاجة ؛ سواء عواطفه او حنانه ؛ وتعلمت من أهلي عدم البخل ".

وشهدت حالة الفنانة دلال عبد العزيز خلال الأيام الماضية تطوراً جديداً حيث تم نقلها من غرفة الرعاية المركزة الخاصة بمرضى فيروس كورونا، إلى رعاية مركزة عادية.

وكشف “صدى البلد” وفقا لمصادر طبية، أن الفنانة دلال عبد العزيز ما زالت حالتها لا تشهد أي تحسن، حيث تم نقلها إلى غرفة عناية مركزة أخرى؛ في محاولة لزيادة نسبة الأكسجين في الدم.

وتشهد حالة دلال عبد العزيز عدم استقرار كبير، ما بين انخفاض نسبة الأكسجين في الدم؛ وبعد وضعها على الأجهزة وتنظيم حالتها؛ تعود إلى نسبة أعلى بقليل.

و علم “صدى البلد” أن ثبات حالة الفنانة دلال عبد العزيز وعدم حدوث أي تحسن في حالتها خلال هذه الفترة؛ خطر على الحالة، كما أنه يُضعف بعض الأجهزة المناعية بالجسم.

ونفى رامي رضوان خلال تقديمه برنامج " مساء دي ام سي"، تحسن حالة دلال عبد العزيز الصحية وخروجها من العناية المركزة، ووصف تلك الأخبار بأنها “غير صحيحة وعارية تماماً من الصحة”.

وأكد رامي رضوان أن حالة دلال عبد العزيز ما زالت غير مستقرة وتتطلب وجودها داخل العناية المركزة، موضحا:" لسه الحالة الصحية غير مستقرة ولم تتحرك حتي الآن".