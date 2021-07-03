مدير الكلية البحرية الأسبق يكشف عن أهمية الفرقاطة فريم لمصر ..فيديو

قال اللواء بحري محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق، إن كل دول الناتو تستخدم الفرقاطة "فريم " الإيطالية المطورة، مؤكدا أن مصر تستخدمها.

وأضاف مرزوق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي” عبر فضائية “صدى البلد” أن أمريكا تسعى لامتلاك الفرقاطة "فريم" لما تمتلكه من تكنولوجيا عالية .

وتابع مدير الكلية البحرية الأسبق، أن “الفرقاطة فريم” التى تستخدمها مصر لديها صواريخ سطح ،وسطح سطح ، وارضي، وتون لها دقة عالية، مؤكدا أن الفرقاطة قادرة على تقديم الدعم للقوات البرية على المحاور الساحلية .

وأشار مرزوق إلى أن الفرقاطة تحدث اتزان في القوة العسكرية وتفوق لمصر ، مؤكدا أن القوات البحرية المصرية أمنت حدودها بشكل كامل من أعدائها .

وأكد مدير الكلية البحرية الأسبق، أن القطع البحرية التي ظهرت اليوم حديثة وبأعلى مستوى التسليح.

افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية

وقال العميد ياسر وهبة خلال حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، إن قدر مصر كان ولا يزال مرهونا دائما بقدر أمتها وتعي جيدًا أن أمنها القومي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.



وأضاف مقدم حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، أن سعى مصر الدائم لامتلاك القوة يأتي من رغبتها في تحقيق السلام، فلسنا دعاة حروب أو صراعات أو نزاعات، لكننا في الوقت ذاته ((إذا فرض علينا القتال دفاعا عن حقوقنا ومكتسبات شعبنا فنحن أهله)) ، ودروس التاريخ تؤكد للقاص والدان أن مصر وإن طال صبرها إلا أنها لا يمكن أبدا لا يمكن أن تفرط في حق من حقوقها، ستظل مصر تنبض بالحياة لترفع امتها العربية رأسها إلى عنان السماء ، واستشهد العقيد ياسر بقصيدة شاعر النيل حافظ إبراهيم "مصر تتحدث عن نفسها".

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحدة تحكم قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالى الغربي لمصر واستمع إلى شرح لعمل الوحدة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.