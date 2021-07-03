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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سيد رجب ينضم لفيلم أحمد حلمي الجديد

سيد رجب
سيد رجب

انضم الفنان سيد رجب، لفيلم أحمد حلمي الجديد، الذي يحمل اسم “إكس” وهو اسم مؤقت للعمل لحين الاستقرار على الاسم النهائي.

وقال خالد محمود، الناقد الفني على خلفية استعداد الفنان أحمد حلمي، لإصدار فيلم جديد، إن تكتم صناع الفيلم عن تفاصيله، هو سلوك عام ينتهجه أحمد حلمي، في جميع أفلامه ، متابعا أنه دائما يرغب في أن تكون هناك لحظة اندهاش بالفيلم .

وأضاف خالد محمود، عبر "سكايب " لـ برنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية  "إكسترا نيوز"، أن أحمد حلمي، من الفنانين القلائل الذين لا يظهرون كثيرا في الإعلام ، ولا يفصح عن تفاصيل أعماله.

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وأشار إلى أن الكوميديا المصرية تحتاج إلى أحمد حلمي، وهنيدي، ومحمد سعد، ليكملوا مسيرة الكوميديا المصرية ، من خلال أفلام اجتماعية كوميديا.

مكانة حلمي

وتابع أن ظروف كورونا ليست عائقا في سبيل انتعاش السينما، معقبا: “أحمد حلمي يحتل مكانة مختلفة لدى الجمهور".

الفنان سيد رجب أحمد حلمى اسم مؤقت فيلم خالد محمود

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