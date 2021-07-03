سيد رجب ينضم لفيلم أحمد حلمي الجديد

انضم الفنان سيد رجب، لفيلم أحمد حلمي الجديد، الذي يحمل اسم “إكس” وهو اسم مؤقت للعمل لحين الاستقرار على الاسم النهائي.

وقال خالد محمود، الناقد الفني على خلفية استعداد الفنان أحمد حلمي، لإصدار فيلم جديد، إن تكتم صناع الفيلم عن تفاصيله، هو سلوك عام ينتهجه أحمد حلمي، في جميع أفلامه ، متابعا أنه دائما يرغب في أن تكون هناك لحظة اندهاش بالفيلم .

وأضاف خالد محمود، عبر "سكايب " لـ برنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أحمد حلمي، من الفنانين القلائل الذين لا يظهرون كثيرا في الإعلام ، ولا يفصح عن تفاصيل أعماله.

وأشار إلى أن الكوميديا المصرية تحتاج إلى أحمد حلمي، وهنيدي، ومحمد سعد، ليكملوا مسيرة الكوميديا المصرية ، من خلال أفلام اجتماعية كوميديا.

مكانة حلمي

وتابع أن ظروف كورونا ليست عائقا في سبيل انتعاش السينما، معقبا: “أحمد حلمي يحتل مكانة مختلفة لدى الجمهور".