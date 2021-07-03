أمان وفاعلية.. الصحة تكشف عن الفرق بين لقاحي سينوفارم واسترازينيكا..فيديو

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الفرق بين لقاحي سينوفارم و استرازينيكا، والمتوفر منهم جرعات كبيرة وتم اعطائه لأعداد ضخمة من المواطنين، واللقاحين يتمتعان بدرجة عالية من الأمان والفاعلية.

وأوضحت الوزارة الفروق كالتالي:

لقاح سينوفارم

لقاح به أجزاء معطلة أو ميته من الفيروس

يوصي به بفاصل زمني 21 يوما بين الجرعتين

لقاح استرازينيكا

لقاح من نوع النواقل الفيروسية

يوصي به بفاصل زمني 3 شهور بين الجرعتين

لقاحات كورونا لا تسبب الإصابة بالعدوى

وأكدت وزارة الصحة، أن لقاحات كورونا لا تسبب الإصابة بالعدوى، والجرعات توخد على هيئة جرعتين 0.5 مل عن طريق الحقن العضلي في العضلة الدالية.

وأضافت الوزارة، أن اللقاحات تحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بفيروس كورونا لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس مستقبلا.

وأتاحت وزارة الصحة والسكان للأشخاص فوق سن الـ 18 عاما، التسجيل على موقع الوزارة لـ حجز لقاح كورونا للحصول عليه في مصر وذلك على مستوى مراكز اللقاحات التي حددتها الوزارة على مستوى الجمهورية.



واتخذت وزارة الصحة والسكان عدداً من الإجراءات على مستوى المحافظات ووضعت خطط طوارىء استباقية لمتابعة تطورات فيروس كورونا ومؤشرات الوفيات والإصابات من خلال عدد من وسائل التواصل لتلقى الاستفسارات من المواطنين حول الفيروس وما يمكن اتباعه من اجراءات احترازية ووقائية أو عند الإصابة بفيروس كورونا.

وخصصت وزارة الصحة عددا من الخطوط الساخنة على أرقام 105 و 15335 واتساب 01553105105 إلى جانب عمل تطبيق صحة مصر على الهواتف يشتمل على جميع الاجراءات الاحترازية وارقام التواصل مع المستشفيات والمراكز.

رابط التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وتواصل وزارة الصحة والسكان، توجيه المناشدات للمواطنين للإسراع في التسجيل لحجز لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر، وأكدت على المواطنين إدخال البيانات الشخصية بشكل صحيح أو الاتصال بالخط الساخن للوزارة أو الذهاب إلى أي مستشفى على موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا هنا



طريقة التسجيل للحصول على اللقاح

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن الموقع الإلكتروني الخاص بحجز لقاح كورونا في مصر، لاتاحة الموقع كل المعلومات المتاحة للحصول على اللقاح.

وأتاحت وزارة الصحة رابط وخطوات حجز لقاح كورونا في مصر، وذلك باتباع الخطوات التالية بالفيديو:

أنواع لقاحات كورونا في مصر

وأعلنت هيئة الدواء المصرية، منح الترخيص الطارئ؛ لاستخدام لقاح سينوفاك (Corona-Vac) إنتاج شركة سينوفاك الصينية، ليبلغ عدد اللقاحات الحاصلة على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية 5 لقاحات، وذلك بعد أن تم منح الترخيص الطارئ سابقًا للقاحات "سينوفارم"، و"كوفيشيلد/استرازينيكا"، ولقاح سبوتنيك v ولقاح أسترازنيكا AZD 1222.