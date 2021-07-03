إنجلترا تباغت أوكرانيا بهدف مبكر لـ كين في يورو 2020

تقدم منتخب إنجلترا على نظيره الأوكراني بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعهما في ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

هدف إنجلترا جاء عن طريق هاري كين في الدقيقة الرابعة بعد تلقيه تمريرة رائعة من ستيرلنج، ليتقدم لمنتخب بلاده بهدف نظيف.

تشكيل أوكرانيا أمام إنجلترا

وضم تشكيل أوكرانيا كل من:

في حراسة المرمى: هيورهي بوشكان

خط الدفاع: ميكولا ماتفينكو، سيرفي كريفستوف ، إليا زاباراني

خط الوسط: أولكساندر زينشينكو، ميكولا شابارنيكو، فيتالي ميكولينكو، سيرجي سيدورشوك، أليكسندر كارافيف

خط الهجوم: أندري يارمولينكو ، رومان يارميتشوك

تشكيل إنجلترا أمام أوكرانيا

وضم تشكيل إنجلترا كل من:

في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كايل والكر، هاري ماجواير، جون ستونز، لوك شاو

خط الوسط: كالفن فيليبس، ديكلان رايس، ماسون ماونت

خط الهجوم: جادون سانشو، رحيم ستيرلنج، هاري كين

ويواجه الفائز من تلك المواجهة في دور نصف النهائي، منتخب الدنمارك على ملعب ويمبلي.