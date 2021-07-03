مطران المنيا للأقباط الكاثوليك يتفقد اجتماعي التكوين بكاتدرائية يسوع الملك

ذكر المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، أن الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك تفقد مساء أمس اجتماعي التكوين للمرحلتين الإعدادية والثانوية تحت شعار "الشباب هم مستقبل الكنيسة" وذلك بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

وشارك في الزيارة الأب كيرلس مكسيموس والأب سعيد لوقا راعيا الكاتدرائية.

وخلال الزيارة، أجرى الأنبا باسيليوس فوزي حوارًا أبويًا مع الشباب، مختتمًا الاجتماعين بكلمة تشجيعية حول "كيف أعيش الغيرة في حياتنا داخل الكنيسة وخارجها"، مركزًا على القراءة اليومية في الكتاب المقدس، وسر الاعتراف، كما اقترح عليهم تدريبًا، وهو أن يختاروا يومًا، للابتعاد عن هاتفتهم والإنترنت لمدة يوم واحد في الأسبوع، والهدف منه السيطرة على النفس، مشيرًا إلى أهمية المحافظة على عفة الفكر، وكيفية التدريب عليها. واختتمت اللقاءات بالصور التذكارية.

وفي نهاية الزيارة، قدم الأنبا باسيليوس فوزي الشكر للآباء، ولكافة خدام المرحلتين الإعدادية والثانوية لما يقدموه لخدمة الكنيسة.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام صاحب النيافة، بتفقد ومتابعة كافة الاجتماعات التكوينية في جميع كنائس الإيبارشية.