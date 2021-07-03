قاعدة 3 يوليو.. أحمد موسى يصفق على الهواء لـ العميد ياسر وهبة

صفق الإعلامي أحمد موسى، على الهواء بعدما عرض رسائل وحديث العميد ياسر وهبة في حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية في جرجوب في محافظة مطروح .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" العقيد ياسر وهبة أكد أن مصر تحافظ على أمنها القومي وحمل حديثه رسائل للجميع ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" العالم كله يتابع افتتاح قاعدة 3 ييوليو البحرية في محافظة مطروح، مضيفا:" قاعدة 3 يوليو البحرية متواجدة على بعد حوالي 90 كيلومتراً من الحدود الليبية، مضيفا: "قاعدة 3 يوليو تقوم بتأمين الثروات الاقتصادية ومنع محاولات الهجرة غير الشرعية وفرض السيادة والسيطرة في المناطق السيادية المصرية".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "قاعدة محمد نجيب وقاعدة 3 يوليو يكملون بعضهم البعض، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد كان سعيدا جدا بالمشاركة في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية".



وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الشيخ محمد بن زايد كان يصور لقطات من افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، ورسالة مصر اليوم للعالم رسالة سلام وتأكيد على امتلاك مصر القوة لحماية السلام".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "محدش يقدر يفكر يهدد الأمن القومي المصري ومصر لديها قواعد عسكرية في كافة الجوانب الاستراتيجية في الشمال والجنوب والغرب".



قاعدة 3 يوليو البحرية



قال العميد ياسر وهبة خلال حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، إن قدر مصر كان ولا يزال مرهونا دائما بقدر أمتها وتعي جيدًا أن أمنها القومي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.



وأضاف مقدم حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، أن سعى مصر الدائم لامتلاك القوة يأتي من رغبتها في تحقيق السلام، فلسنا دعاة حروب أو صراعات أو نزاعات، لكننا في الوقت ذاته ((إذا فرض علينا القتال دفاعا عن حقوقنا ومكتسبات شعبنا فنحن أهله)) ، ودروس التاريخ تؤكد للقاص والدان أن مصر وإن طال صبرها إلا أنها لا يمكن أبدا لا يمكن أن تفرط في حق من حقوقها، ستظل مصر تنبض بالحياة لترفع امتها العربية رأسها إلى عنان السماء ، واستشهد العقيد ياسر بقصيدة شاعر النيل حافظ إبراهيم "مصر تتحدث عن نفسها".

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحدة تحكم قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالى الغربي لمصر واستمع إلى شرح لعمل الوحدة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.

